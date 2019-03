Kordon'a elektrikli faytonlar geliyor

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da sefer yapan 'Victoria Klasik' tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürüyor. Haziran ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak bu sessiz araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıyabilecek.

2012 yılında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Fayton İşletmesi, bünyesine katacağı iki adet elektrikli fayton ile yenileniyor. Ocak ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda, işletmeye ait iki adet 'Victoria Klasik' tipi faytonun elektrikli faytona dönüştürülme işlemi devam ediyor. İlk kontrollerinin Mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanan faytonlar, Haziran 2019 itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemeleri ile trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen yeni araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıma kapasitesine sahip olacak.

LİMAN İLE KONAK PİER ARASINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Avusturya'dan getirilen 36 Haflinger cinsi at, halen Kordon'da 'Victoria Klasik' tarzındaki faytonlarla hizmet vermeye devam ediyor. Liman ile Konak Pier arasında sefer yapan faytonlar, güzergahları arasında yolcu alıp bindirebiliyor. Faytonlar saatlik kiralamalarda Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Vasıf Çınar, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Kültürpark (Enternasyonel İzmir Fuarı süreci hariç) ve çevresi, Basmane Meydanı ve çevresi, Ayavukla Kilisesi, Oteller Sokağı, Agora, Kemeraltı ve çevresini kapsayan güzergaha çıkabiliyor.

ATLAR İÇİN ÖZEL BARINAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketinin atlar ve faytonlar için Kahramanlar'da özel olarak yapılmış barınağında, yarı kapalı ahır sistemiyle her atın kendine ait ahırı, 2 bin 500 metrekarelik padok (atlar için açık gezinti alanı), üstü kapalı fayton parkı, depolar ve idari bina bulunuyor. Atların her türlü sağlık kontrol ve müdahaleleri burada veteriner hekim tarafından gerçekleştiriliyor. Atlar günde 7 saati ve haftada 6 günü aşmayan sürelerde çalıştırılıyor, kalan zamanlarda ise padokta ve ahırda dinlendiriliyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ ALDILAR

İZULAŞ bünyesinde görev alan fayton sürücüleri, özel kıyafetler giyiyorlar. Sürücüler uzun kollu, İspanyol model, hakim yakalı bir gömlek, siyah renk pantolon, kösele tabanlı, sivri burun, yuvarlak ökçeli ayakkabı giyiyor ve siyah şapka takıyor. İletişim becerisi, kurum içi davranış biçimi, öfke yönetimi, duygu kontrolü ve konuşma becerisi eğitimi alan faytoncular, turistlerle iletişim için İngilizce de öğrendi.

