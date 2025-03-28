Kore güzellik rutinlerinde yeni trend: ‘Glass skin!’ Porselen gibi ışıl ışıl bir cilt için hangi ürünler kullanılıyor?

Kore güzellik ritüellerinin en gözde trendlerinden biri olan Glass Skin, sabır ve düzenli bakım ile herkesin ulaşabileceği bir cilt görünümü sunuyor. Doğru ürünleri kullanarak ve cilt bakımınızı aksatmadan uygulayarak, cildinizi sağlıklı, nemli ve ışıl ışıl bir hale getirebilirsiniz.

GLASS SKİN NEDİR?

“Glass Skin” terimi, ışığı mükemmel şekilde yansıtan, berrak, pürüzsüz ve yoğun nemlendirilmiş bir cilt görünümünü ifade eder. Bu yöntem, yalnızca cilt bakımına odaklanarak makyajsız bile sağlıklı bir ışıltı elde etmeyi hedefler. Koreli kadınların çok katmanlı ve etkili bir cilt bakım rutini sayesinde elde ettikleri bu görünüm, doğru ürünler ve sabırlı bir bakım süreci ile herkes tarafından uygulanabilir.

GLASS SKİN İÇİN HANGİ ÜRÜNLER KULLANILIR?

Glass Skin görünümü için en önemli nokta cildi derinlemesine nemlendirmek ve cilt bariyerini güçlendirmektir. İşte bu trendi uygulamak için kullanmanız gereken ürünler:

1. Çift Aşamalı Temizleme

Sabah ve akşam cildi temizlemek, Glass Skin için en önemli adımdır. Yağ bazlı temizleyici ve su bazlı temizleyici olmak üzere iki aşamalı bir temizlik rutini uygulanır.

Yağ bazlı temizleyici: Makyaj ve güneş kremini çözer.

Su bazlı temizleyici: Cildi arındırarak gözenekleri derinlemesine temizler.

2. Eksfoliasyon (Peeling) ile Cildi Arındırma

Ölü cilt hücrelerini temizlemek için haftada 1-2 kez peeling yapmak gereklidir. Kimyasal peeling (AHA/BHA içeren tonikler) cildi tahriş etmeden yeniler ve daha pürüzsüz bir cilt yüzeyi oluşturur.

3. Nem Bombası: Tonik ve Esans Kullanımı

Cildin pH dengesini korumak ve nemi hapsetmek için bir nemlendirici tonik ve ardından su bazlı bir esans (essence) uygulanır. Fermente içerikler ve hyaluronik asit içeren ürünler, cildi derinlemesine besler ve ışıltı kazandırır.

4. Serum ve Ampuller ile Cilt Besleme

Glass Skin rutininin vazgeçilmezi serumlar ve ampullerdir. Özellikle niasinamid, C vitamini ve hyaluronik asit içeren serumlar, cildin daha parlak, nemli ve sıkı görünmesini sağlar.

5. Hafif ve Yoğun Nemlendiriciler

Cildi ağırlaştırmayan ama yoğun nemlendiren bir jel veya su bazlı nemlendirici kullanmak, bu rutinin olmazsa olmazıdır. Cildi yatıştıran ve nem bariyerini güçlendiren içerikler tercih edilmelidir.

6. Güneş Kremi ile Cildi Korumak

Glass Skin görünümüne ulaşmanın en önemli adımlarından biri güneş koruyucu kullanmaktır. Güneş ışınları cilt tonunun eşitsizleşmesine ve nem kaybına yol açabilir. Bu yüzden her gün en az SPF 30+ içeren bir güneş kremi kullanılmalıdır.

GLASS SKİN TRENDİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Kuru ve nemsiz ciltler için ideal bir bakım yöntemidir

Mat ve cansız görünen ciltler bu yöntemle sağlıklı bir parlaklık kazanabilir

Cilt tonunu eşitlemek isteyenler için niasinamid ve C vitamini içeren ürünler faydalıdır

Makyajsız bile parlak bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir rutindir

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