Korku dolu anlar! 12 metre yükseklikten atladı, plastik dolu çuval sayesinde kurtardı

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrinde sabah saatlerinde göçmen olan 50 yaşındaki bir adam, girdiği deponun yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki çatısına tırmanarak intihar girişiminde bulundu.

Çalışanların ihbarı üzerine depoya kısa sürede Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma yetkileri ve polis ekipleri gelirken, çatıya tırmanan adam itfaiye merdiveni ile aşağı indirmek için ikna etmeye çalışıldı. Bir süre sonra çatının girişlerini daha fazla tutamayan adam, metrelerce yüksekten depo çalışanları tarafından altına konulan plastikle dolu çuvalın üzerine düştü. Çuval sayesinde hayatta kalan adam, intihar girişiminden yaralı olarak kurtuldu. Adam tedavi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

