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  4. Korku dolu anlar! Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

Korku dolu anlar! Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

12.05.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir cep telefonu teknik servisinde şişmiş telefon bataryası atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayarak yanmaya başladı. O sırada iş yerinde bulunan 3 kişinin soğukkanlı tavrı olabilecek bir yaralanmanın önüne geçti.

Ömrünü tamamlayan cep telefonu bataryaları tehlike saçmaya devam ediyor. Manisa'da bir teknik serviste atık pil kutusuna atıldıktan 10 dakika sonra patlayan telefon bataryası, alev alarak yanmaya başladı. Teknik servis çalışanlarının soğukkanlı davranışı sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Teknik servis yetkilileri, vatandaşları özellikle şişmiş bataryalar konusunda uyararak, vakit kaybetmeden batarya değişimlerini yapmalarını istedi.

Cep telefonu teknik servis yetkilisi İlhan Türe, yaşadıkları olayı anlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Üre, "Manisa'da cep telefonu teknik servis işi yapıyorum. Batarya değişimi için bir cihaz geldi. Cihazın pilini söküp pil atık kutusuna attıktan 10 dakika sonra cihaz biranda alev almaya başladı. Allah'tan soğukkanlı davranarak hemen dışarı attık. Müşterilerimizden ricam, bataryalarının şiştiğini hissettikleri an en yakın teknik servis neredeyse pillerini değiştirmelerini tavsiye ederim. Elimde bir cep telefonu var, bataryası o kadar şişmiş ki artık telefonun kasası yerine bile oturmuyor. Bu tür bataryaları bekletmeyin.

Uyuduğunuz sırada ekran veya cihaz patlayabilir. Can güvenliği için bu tip telefonları en yakın servise götürerek batarya değişimi yapılsın. Mal alınır ama can bir daha gelmez" diyerek, şişmiş bataryaların vakit kaybetmeden değiştirilmesini istedi.

(İHA)

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Manisa batarya

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