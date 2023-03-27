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  4. Korku dolu anlar! İş yerinde ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı

Korku dolu anlar! İş yerinde ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı

27.03.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 36 yaşındaki Erhan K., işlettiği iş yerinde eşi ve çocuklarını rehin aldı. Erhan K., polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Korku dolu anlar! İş yerinde ailesini rehin aldı, üzerine benzin döküp bıçakla kendini yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay saat 19.00 sıralarında Kilimli ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 36 yaşındaki Erhan K., işlettiği kıraathanenin kapılarını kilitleyerek eşi Burçin K. ve iki çocuğunu rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süre Erhan K. ile iş yerinin penceresinden müzakerelerini sürdürdü. Üzerine benzin döken ve bıçakla kendini yaralayan şüpheli, ekonomik sorunları olduğunu öne sürdü. Polisin müdahalesinin ardından şüphelinin eşi ve iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Saat 23.30 sıralarında ikna edilen Erhan K., kıyafet giydirilerek ambulansa bindirildi. Ambulansta da bir süre polisle iş yeri ile ilgili sorunlarını konuşan Erhan K.'nin bipolar rahatsızlığı olduğu öne sürüldü. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir uzman olay yerine gelerek Erhan K.'nın rehin aldığı eşi Burçin K. ile görüştü. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. (İHA)

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