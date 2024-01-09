HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korku dolu anlar kamerada! Öfkeli sürücü yolunu kesip camını yumrukladı

Korku dolu anlar kamerada! Öfkeli sürücü yolunu kesip camını yumrukladı

09.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Hafif ticari araç sürücüsü, yoluna devam eden otomobil sürücüsünün önünü keserek aracın camını yumrukladı. O anlar ise otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar...

Korku dolu anlar kamerada! Öfkeli sürücü yolunu kesip camını yumrukladı

Dehşete düşüren olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti.

c40c21541f4eea69e7583f26fe30fac4

Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı. Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı. Korku dolu anları, cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.

a0d81993aa6301827c383abfeb6b45e9

Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor. Otomobil sürücüsü, öfkeli sürücüden kurtulmak için manevra yaparak uzaklaşıyor.

5403aaf00d55aef4048e541803052507

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor! Erdoğan'ın işaret ettiği şehir için o bakan sahaya iniyor!
AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’AK Parti’de Ankara adaylığı için sürpriz iddia! ‘Ciddi ciddi konuşuluyor’
'Komünist başkana' canlı yayında soru yağmuru'Komünist başkana' canlı yayında soru yağmuru
Anahtar Kelimeler:
kavga tem
En Çok Okunan Haberler
Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Emekliye oransal zam masada! Seyyanen...

Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı! Porsche aracını ve teknesini...

Talu çifti hakimlik ifadesinde aylık kazançlarını açıkladı! Porsche aracını ve teknesini...

Slogan atıp imamı boğazından yaralamış... Görüntüler ortaya çıktı

Slogan atıp imamı boğazından yaralamış... Görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

Esenyurt'ta akılalmaz olay! 5'e giden kızın babası görünce deliye döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.