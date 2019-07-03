Korku ve fobi arasında nasıl bir fark var?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, korku ve fobi arasındaki farklara değindi. Normal koşullarda korkunun üstesinden akıl ve mantık ile gelebilir. Korku yaşamımızı ele geçirmez ve mantık dışı davranmamıza neden olmaz. Fobi ise normal bir korku tepkisini kalıcı, zor hatta kontrol dışı bir duruma getirir.

Bu nedenle fobi anksiyete bozukluğu olarak kabul edilir. Fobi bir duruma ya da objeye karşı geliştirilen bir tepkidir. Fobi içerisinde yer alan korku ise doğal ya da normal korkuların çok ötesinde geçen bir korkudur. Bu iki terim çoğu zaman birbiriyle karıştırılır.

KORKUNUN TEMELİ

Herhangi bir şeyden korkmak oldukça kolaydır. Korku genellikle söz konusu obje ile olumsuz bir deneyime dayanır. Küçükken köpek saldıran bir çocuk bugün köpeklerden korkabilir. Bazen korku başkasından öğrenilir. Örneğin; normalde örümceklerden korkmayan bir çocuk annesinin verdiği tepkileri gördüğünde örümceklerden korkar hale gelebilir.

Korkuya neden olan obje ile yüzleşildiğinde stres ve rahatsız hissetme ortaya çıkar. Uçaktan korkan kişiler uçağa bindiklerinde endişeli hisseder. Ancak uçuş öncesi biraz rahatlamak ya da meditasyon gibi yöntemler ile bu kontrol altına alınabilir. Uçaktan korkan kişiler zorda kaldıklarında tren ya da araba yolculuğunu tercih ederek bu durumun çevresinden dolaşabilir.