HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Korkulan oldu: İnsan kanında rastlandı! Organlara yerleşiyor

Korkulan oldu: İnsan kanında rastlandı! Organlara yerleşiyor

25.03.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan kan dolaşımında, ilk kez sağlığı tehdit eden mikroplastiklere rastlandı. Guardian'daki habere göre, bilim insanları, insanlar üzerinde yürüttükleri araştırmada, deneklerin neredeyse yüzde 80'inin kanında mikroplastik buldu. Araştırmacılar, tamamı sağlıklı yetişkin 22 bağışçıdan alınan kan örneklerini analiz etti ve deneklerin 17'sinin kanında plastik parçacıklar bulundu.

Korkulan oldu: İnsan kanında rastlandı! Organlara yerleşiyor

Çalışmada, kan örneklerinin yarısında içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan PET plastik, üçte birinde gıda ve diğer ürünlerin paketlenmesinde kullanılan polistiren, dörtte birinde de plastik poşet yapımında kullanılan polietilene rastlandı.

Araştırma, mikroplastiklerin vücutta hareket edebildiğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi.

ENDİŞE VERİCİ SONUÇLAR

Hollanda'daki Vrije Üniversitesinden ekotoksikolog Prof. Dick Vethaak, çalışmalarının insan kanında polimer parçacıklarının bulunduğuna dair ilk gösterge olduğunu belirterek, sonuçların endişe verici olduğuna işaret etti.

iStock-1325910489

Vethaak, "Bu parçacıklar vücudumuzda dolaşıyor. Ayrıca bebeklerin ve küçük çocukların bu tür kimyasallara karşı daha savunmasız olduklarını biliyoruz. Bu beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Dick Vethaak, bununla ilgili acilen çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinselliği tetikleyici bölgeler... Harekete geçiren önerilerCinselliği tetikleyici bölgeler... Harekete geçiren öneriler
İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...İşlediği cinayeti böyle savundu: Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız...
Muğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişmeMuğla'daki doktor-uzman çavuş olayında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."

Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Cezaevinde isyan! Takviye kuvvet sevk edildi, şehir ayağa kalktı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Sosyal medyada infial yarattı

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

"Nerede olduklarını bilmiyoruz" diyerek açıkladı! "Kaçırıldılar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.