Korkunç anlar! Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Ferhat Ç., akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesiyle bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından evden ayrılan Ferhat Ç., gece yarısı sıralarında eve döndüğünde, yine annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi bir yakınlarının evine gitti.