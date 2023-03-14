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  4. Korkunç görüntü! Çöp kamyonu uçurumun kenarında asılı kaldı

Korkunç görüntü! Çöp kamyonu uçurumun kenarında asılı kaldı

14.03.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, çöp kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yürekler ağza geldi. Araç uçurumun kenarında asılı kaldı. İçeride bulunan 3 kişi saatler sonra kurtarılabildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç görüntü! Çöp kamyonu uçurumun kenarında asılı kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu uçurumda asılı kaldı. 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan sürücü yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kaza, Bağırganlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki Kandıra Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yeşillik alana girdi. Bir süre yeşillik alanda ilerleyen kamyon, daha sonra uçurumda asılı kaldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri sürücü S.Ö., işçiler E.T ve Z.Ü’yü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

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İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yaralı işçiler, 2 saatin ardından da sürücü S.Ö. bulunduğu yerden sedyeye alınıp halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kandıra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli çöp kamyonu

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