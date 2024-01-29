Korkunç kaza! Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi: 1 ölü

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, “Burada hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





