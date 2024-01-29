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  4. Korkunç kaza! Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi: 1 ölü

Korkunç kaza! Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi: 1 ölü

29.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64), yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İşte detaylar...

Korkunç kaza! Dağdan kopan kaya parçası kamyonetin ön camından girdi: 1 ölü

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, “Burada hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” dedi.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kaza
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