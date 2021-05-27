HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç manzara dehşete düşürdü! Zeytin ağacında asılı halde bulundu

Korkunç manzara dehşete düşürdü! Zeytin ağacında asılı halde bulundu

27.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kişinin motosikletle bu alana geldiğini ve kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Korkunç manzara dehşete düşürdü! Zeytin ağacında asılı halde bulundu

Korkunç olay Aydın Nazilli'ye bağlı kırsal Ocaklı Mahallesi yakınlarındaki Mersinkırı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri verilen adrese geldiklerinde zeytin ağacına iple asılı halde bir şahıs buldu.

ZEYTİN AĞACINA ASILI BULUNDU

Yapılan ilk muayenede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Nihat Benli olduğu öğrenilen şahsın kendine ait motosikletle zeytinlik alana geldiği ve iple kendini zeytin ağacına astığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölüZeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Korkut Eken sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.