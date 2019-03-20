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Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:33 | Son Güncelleme

Pendik’te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, 05.30 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü cadde üzerinde Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil ile yine aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen M.Ç. yönetimindeki 44 DP 662 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki Ömer Faruk Özışık ile beraberinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan Ömer Faruk Özışık ile beraberindeki kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri cesetler üzerinde incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Özışık ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası hayatını kaybeden şahsıların yakınları acılı haberi alınca olay yerine koştu. Olay yerine gelen acılı yakınlar, yakınlarının cansız bedenini ile karılaşınca sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (iHA)
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Anahtar Kelimeler:
pendik Kaza

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