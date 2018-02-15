KADIN

Korkunç! Spiral taktırdı yüzü tanınmaz hale geldi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.02.2018 15:06 | Son Güncelleme

Colorado'lu güzellik uzmanı Carly Humbert'ın, yüzü spiral taktırdıktan sonra tanınmayacak hale geldi. Spiralin yüzünde akne oluşturması nedeniyle bunalıma giren genç kadın, korkunç deneyimlerini Youtube kanalında anlattı.

Korkunç! Spiral taktırdı yüzü tanınmaz hale geldi

Spiral takıldıktan sonra yüzünde ağrılı kırmızı sivilceler oluşan Humbert, spiralin yaklaşık 1 sene sonra çıkartılabildiğini çıkartıldıktan sonra bir dizi tedavi süreci yaşadığını belirtti.

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Hormonları dengelemek için ağır tedavi sürecinden geçtiğini belirten Carly Humbert ilk etapta tedavilerin yanıt vermediğini ve kendisinin daha da bunalıma sürüklendiğini söyledi.

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Spiral çıkarıldıktan sonra bile cilt sorunlarının devam ettiğini belirten Humbert, artık o kötü günlerin geride kaldığını, eski görüntüsüne kavuştuğunu kadınları uyarmak için hikayesini paylaşmak istediğini belirtiyor.

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Profesyonel bir Youtube kullanıcısı olan Carly Humbert kanalında makyaj ve güzellik hakkında bilgiler verdiğini cildinde sivilcelenme olduğu zaman günlerce ağladığını ve bunalıma girdiğini söyledi.

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Humbert eski görüntüsüne kavuştu

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spiral Carly Humbert

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