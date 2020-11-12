Korkutan bilgi: Martılar insanları takip ediyor! Okullar tatil olunca...

West Country Üniversitesi'nden bilim insanları, GPS takip cihazını 12 martının arkasına bağladı, ilgi çekici ve biraz da korkutucu bilgilere ulaştılar.

Okul, oyun parkı ve atık merkezinde yapılan araştırmada bölgede bulunan martı sayısını gözlemlendi. Elde ettikleri sonuçlar, martı sayılarının okuldaki mola zamanlarının yanı sıra atık merkezinin kapanma ve açılış saatlerine yakın olarak arttığını gösterdi.

Araştırmacılar bulgularını International Journal of Avian Science dergisi Ibis'te yayınladılar ve martıların yiyecek arama tekniklerini zamanımıza uyacak şekilde uyarlama esnekliğini geliştirdiklerini kanıtladılar.

ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE OKULA GELİYORLAR

Araştırmanın baş yazarı Dr. Anouk Spelled şunları söyledi: "Okuldaki ilk günümüzde öğrenciler öğle yemeğinde okullarını ziyaret eden martıları bize anlatmaktan heyecan duydular. Gerçekten de, verilerimiz martıların öğle yemeğinde artıkları beslemek için yalnızca yüksek sayıda olduğunu değil, aynı zamanda okul başlamadan hemen önce ve öğrencilerin atıştırmalıklarını yedikleri ilk molada da bulunduğunu gösterdi. Benzer şekilde, atık merkezinde martılar, merkezin açık olduğu ve kamyonların yiyecek atıklarını boşalttığı hafta içi günlerde daha çok sayıda bulunuyordu.''

Spelled, 'muhtemelen bu yüzden şehirlerde, kasabalarda kısacası her yerdeler. Temel olarak, bizi çözdüler' diye ekliyor.

Bu sonuçlar martıların davranışsal esnekliğini ve kentsel yaşamın yapay ortamlarına ve zaman çizelgelerine uyum sağlama yeteneklerini vurguluyor.



