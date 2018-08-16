HABER

Korkutan iddia: Tesadüfen nükleer savaş başlayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya, ABD ya da Çin'in tesadüfen dünya çapında nükleer savaş başlatabileceklerini yazdı.

Derginin haberinde, dünya güçlerinin daha önce sahip oldukları izleme ve keşif sistemlerini sadece nükleer balistik füze fırlatılışlarını izlemek için kullandığını, şimdiyse aynı sistemlerin nükleer olmayan başlıkların takibinde de kullanılmaya başladığına dikkat çekilerek, sistemlerin nükleer ve nükleer olmayan silahları tesadüfen karıştırabileceği ve bunun karşı tarafın saldırmasına yol açabileceği vurgulandı.

‘AYNI YERLERE KONUŞLANIYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre ülkelerin rakiplerini şaşırtmak için nükleer ve nükleer olmayan silahları ayı yerlere konuşlandırdığı ifade edilen haberde, örneğin Rusya'nın nükleer başlıklı balistik füzeleri taşıyan denizaltılarını, sıradan silahlarla donatılan denizaltılarla aynı yerlere konuşlandırdığı kaydedildi.

‘İZLEME UYDULARI YETERSİZ'

Küresel nükleer savaşın başlaması için diğer bir nedenin de izleme amaçlı askeri uyduların eksikliği, ayrıca eskiyen sistemlerin devreden çıkarılması olduğu belirtilen haberde, ABD'de şu anda hem nükleer, hem de nükleer olmayan füzelerin fırlatılmasını izlemek üzere Advanced Extremely High Frequency uydusundan sadece 4 adet hazırlandığı, bu sayının şimdiki şartlarda son derece yetersiz olduğu kaydedildi.

Bu sorunun çözülmesi için ülkelerin nükleer ve nükleer olmayan silahları ayırması ya da nükleer başlıkları takip edebilecek, ancak normal başlıklara tepki vermeyecek özel uyduların geliştirilmesi gerektiği belirtilen haberde, ancak yüksek maliyet nedeniyle böyle bir çözümün seçilmesinin de zor olduğuna dikkat çekildi.

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyorİngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?Türk Lirası'nın değer kaybı iş piyasası ve gündelik yaşamı nasıl etkiledi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya çin Nükleer savaş the national interest asker ordu

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' yorumu: Uzaklaşıyor

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' yorumu: Uzaklaşıyor

Sudan'da ilkokul çocuklarını taşıyan tekne battı: 22 ölü

Sudan'da ilkokul çocuklarını taşıyan tekne battı: 22 ölü

Felaketin ardından OHAL ilan edildi

Felaketin ardından OHAL ilan edildi

F-35'de Türk şirket krizi! İsrail fırsat bilip...

F-35'de Türk şirket krizi! İsrail fırsat bilip...

İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor

İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.