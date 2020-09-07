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Korkutan olay! 270 kişi hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde ishal, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle 270’e yakın kişi, hastaneye başvurdu. Sudan numune alınırken, Ulus Kaymakamlığı'nın kararı ile şebeke sularının kaynatılarak, kullanılması kararı alındı.

Korkutan olay! 270 kişi hastanelik oldu

3 bin 800 nüfuslu Ulus ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, perşembe gününden itibaren ishal, mide bulantısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından evlerine taburcu edildi. Hastane yetkilileri, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şehre suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi.

SULARIN KAYNATILARAK KULLANILMASI KARARI ÇIKTI

Ulus Kaymakam Vekili Ümit Şeref Kayacan da konuyla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nu topladı. Kuruldan, ilçede şebeke sularının kaynatılarak, kullanılması kararı çıkarken, alınan bu karar, belediye hoparlöründen vatandaşlara ilan edildi.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ilçede hafta sonu ishal vakalarının arttığını belirterek, "Sonrasında bizler de şüphelendik, acaba sudan mı kaynaklanıyor, dedik. Hemen içme suyu kaynaklarımızı tekrardan gözden geçirdik. Dün ayrıca bir su arızası olduğunu gördük, o arızadan dolayı suyumuzun bulandığını tespit ettik. Bu da kısa bir süre için devam etti, sonrasında istenmeyen bir durum ortaya çıktı. Belediye ekibi olarak sorunu çözdük. Şu anda su isale hattımız dezenfekte edildi. Sabah saatlerinde kaymakamımız başkanlığında toplandık. En azından sudan alınan numune sonuçlarının çıkana kadar vatandaşlarımızın sularını kaynatarak kullanmasını istedik, bunu da duyurduk. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız" dedi.

DHA

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