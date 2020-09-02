Korona çocuk gelinlerin sayısını artırdı!

Bu alanda faaliyet yürüten ve az da olsa kazanım elde ettiklerini belirten insan hakları aktivistleri ise yıllar süren kampanyalarının tekrar kaybolmak üzere olduğunu dile getiriyor.
Endonezya'dan Hindistan'a, Pakistan'dan Vietnam'a kadar gelenekçi toplumlardaki çocuk evlilikleri zaten uzun süredir yaygın bir durum. Eğitime ve kadın sağlığına yönelik sivil toplum kuruluşlarının teşvikleri arttıkça, evlilik rakamları da düşüş eğilimi gösteriyordu.
Uzmanlar, kitlesel iş kayıplarına neden olan virüsün etkisiyle katedilen yoldan dönüş olacağı uyarısını yapıyor.
Küresel çapta çocuk evlilikleri sona erdirme misyonuyla faaliyet gösteren Girls Not Brides (Kızlar Gelin Değildir) isimli STK'nın Asya Direktörü Shipra Jha, "Geçtiğimiz on yılda elde ettiğimiz tüm kazanımlar zarar görecek. Çocuk evlilikleri, cinsiyet eşitsizliğine ve ataerkil yapılara dayanıyor. Şu anda olan şey, Covid sürecinde bu durumun daha karmaşık hale gelmesi." diyor.
Yoksulluk, eğitimsizlik ve güvensizlik nedeniyle normal zamanlarda bile çocuk evlilikleri sürüyor ancak STK'ya göre kriz döneminde sorun daha da kötüleşiyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya çapında her yıl tahmini 12 milyon kız çocuğu daha 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nundan (UNFPA) yapılan açıklamada," Covid-19 nedeniyle aksayan mücadeleler sonucunda 2020 ile 2030 yılları arasında şu anki hesaplamalara ek olarak 13 milyon çocuk yaşta evlilik olabilir" uyarısında bulunulmuştu.
Koronavirüs krizinin olumsuz sonuçları henüz net olarak görülememiş olsa da Asya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, zoraki evliliklerin çoktan yeniden artışa geçtiğini bildiriyor.
Hindistan'da çocuk evliliklerin durdurulması için kampanya yürüten '1 Step 2 Stop Child Marriage' isimli (ilk adım, çocuk evliliklerini durdur) kuruluşun Genel Direktörü Rolee Singh, "Karantina döneminde çocuk evliliklerinde ciddi artış oldu. İş kayıpları var, işsizlik yaygınlaştı. Aileler zar zor geçiniyor, bu yüzden küçük yaştaki kızlarını evlendirmenin en iyisi olduğunu düşünüyorlar." diye konuştu.
Hindistan'ın Varanasi kentinde sokak temizlikçisi olan bir anne babanın kızı olan ve kendisinden başka 6 kardeşi daha bulunan 15 yaşındaki Muskaan, anne babasının kendisini komşularının 21 yaşındaki oğlu ile evlendirdiğini söyledi.
Gözyaşları içerisinde hikayesini anlatan Muskaan, "Ailem yoksul, başka ne yapabilirlerdi? Elimden geldiğince mücadele ettim ama sonunda pes etmek zorunda kaldım." diyor.
Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), kızlara yönelik şiddetin ve özellikle de küçükler arasındaki zoraki evlilik riskinin "koronavirüsün kendisinden daha büyük tehdit haline gelebileceği" uyarısında bulunuyor.
Çocuk yaştaki evlilikleri durdurmanın en temel ve en büyük çözümün eğitim olduğunu dile getiren insan hakları savunucuları, Covid-19 nedeniyle dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin okula gidemediğini, ancak daha da önemlisi yoksul toplumlarda kız çocuklarının bu durumdan çok daha fazla etkilenebileceğini belirtiyor.
Hindistanlı aktivistler, ailelerin bu uygulamayı (çocuk yaşta evlilik) Covid-19'un neden olduğu mali sıkıntılara bir çözüm olarak görmesi nedeniyle zorunlu evliliklerde artış olduğunu belirtiyor.
Ayrıca ailelerin, evliliklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgilenmediğini ifade ediyorlar.
Singh, "Para ya da farklı bir yardım teklif edildiği için ailelerin çocuklarını evlendirdiklerine şahit oluyoruz. Aileler insan ticareti kavramını anlamıyor ki bu endişe verici bir eğilim." sözleriyle durumun kontrolden çıkmak üzere olduğuna işaret ediyor.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Shipra Jha, çocuk yaştaki evliliğin, ekonomik sorunların bir parçası olduğunu kabul ediyor ancak Asya'da okula gitmeyen gençlerin, birbirleriyle buluşmasının aile itibarına ve onuruna zarar getirebileceği endişesiyle ailelerin çocukları evlendirdiklerini söylüyor.
"Ailelerin en büyük korkusu, genç kızlarının bir çocukla yakınlaşıp cinselliğini keşfetmeye başlaması ve hamile kalmasıdır. Aile itibarı bu durumla yakından bağlantılı." şeklinde konuşuyor.
Endonezya aile planlaması kurumu, 270 milyon nüfuslu ülkede, okulların kapalı olması ve doğum kontrol yöntemlerine erişimin azalması nedeniyle gelecek yılın başlarında büyük bir doğum patlaması yaşanabileceği konusunda uyardı.
Henüz 18 yaşın altındaki Lia isimli Endonezyalı genç kız, iki kez evlendi. İlk evliliği, bir adamla görülmesi dolayısıyla, 'ailenin itibarını' koruma adına zoraki yapıldı. Yaşadığı toplum, genç kızı dinlemeden kendisinden 30 yaş büyük adamla zorla evlendirdi. O durumdan kurtulmuş olsa da şimdi de eğitim hayatı yarıda bırakılarak ikinci kez evlendirildi.
Aile planlaması tavsiyelerine çok az erişimi olduğu için, tecrit sırasında hamile kaldı. Ailesi, 21 yaşındaki adamla evlenmesi için ısrar etti.
Adının kullanılmasını istemeyen genç kız, "Uçuş görevlisi olmayı hayal ediyordum." diyor. Yeni eşi Randi ise, "Ama başarısız oldu ve kendini mutfakta buldu." diye sözünü kesiyor.
UNICEF'e göre dünyadaki en yüksek çocuk evlilik oranlarından birine sahip olan Endonezya, geçen yıl bu sorunu çözmek için yasal evlilik yaşını 16'dan 19'a çıkardı.
Ancak yasada hala boşluklar var ve özellikle din adamları, nikah kıymak için çıkarılan yasayı pek de önemsemiyor.
Bununla birlikte Kadının Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Bakanlığına göre Endonezya'daki dini otoriteler, bu yılın ocak ve haziran ayları arasında 33 binden fazla çocuk evliliğine izin verdi.
Hindistan'ın aşırı sağcı Başbakanı Narendra Modi, yasal evlilik yaşını 18'den 21'e çıkarma sözü verdi ancak Girls Not Brides isimli STK'ya göre, bu sözün tutulması zor ve siyasiler temel sorunları ele almıyor.
Vietnam'da yasal evlilik yaşı 18, ancak UNICEF her on kızdan birinin daha bu yaşa ulaşmadan evlendirildiğini belirtiyor. Etnik gruplar arasında bu rakam neredeyse iki katına çıkıyor.
Blue Dragon isimli bir yerel yardım kuruluşu, Vietnam'da salgın dolayısıyla okulların kapalı olduğunu ve henüz 14 yaşındaki kız çocuklarının bile evlendirildiğini ayrıca ülke genelinde çocuk birlikteliklerinin arttığını müşahade ettiklerini ifade ediyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) raporuna göre, çocuk evliliklerinin sonlandırılması nesiller arası yoksulluk döngüsünün ortadan kalkmasına katkıda bulunabilir.
Raporda şu ifadeler yer alıyor:
"Güçlü ve eğitimli kızlar, çocuklarını daha iyi besleyebilir, onlara daha iyi bakabilir. Bu da daha sağlıklı ve daha çekirdek ailelere imkan tanır. Kızların kız olmasına izin verildiğinde herkes kazanır"