Korona çocuk gelinlerin sayısını artırdı!

Bu alanda faaliyet yürüten ve az da olsa kazanım elde ettiklerini belirten insan hakları aktivistleri ise yıllar süren kampanyalarının tekrar kaybolmak üzere olduğunu dile getiriyor.

Endonezya'dan Hindistan'a, Pakistan'dan Vietnam'a kadar gelenekçi toplumlardaki çocuk evlilikleri zaten uzun süredir yaygın bir durum. Eğitime ve kadın sağlığına yönelik sivil toplum kuruluşlarının teşvikleri arttıkça, evlilik rakamları da düşüş eğilimi gösteriyordu.

Uzmanlar, kitlesel iş kayıplarına neden olan virüsün etkisiyle katedilen yoldan dönüş olacağı uyarısını yapıyor.

Küresel çapta çocuk evlilikleri sona erdirme misyonuyla faaliyet gösteren Girls Not Brides (Kızlar Gelin Değildir) isimli STK'nın Asya Direktörü Shipra Jha, "Geçtiğimiz on yılda elde ettiğimiz tüm kazanımlar zarar görecek. Çocuk evlilikleri, cinsiyet eşitsizliğine ve ataerkil yapılara dayanıyor. Şu anda olan şey, Covid sürecinde bu durumun daha karmaşık hale gelmesi." diyor.

Yoksulluk, eğitimsizlik ve güvensizlik nedeniyle normal zamanlarda bile çocuk evlilikleri sürüyor ancak STK'ya göre kriz döneminde sorun daha da kötüleşiyor.