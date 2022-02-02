Korona testiyle lenf kanseri olduğunu öğrendi!

Korona testi yapılmasının ardından gün geçtikçe artan belirtiler nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan testler sonucunda lenf kanseri olduğunu öğrenen Mustafa Gül, tedavi sürecinde Sultangazi Belediyesi’nin kendisine oldukça yardım ettiğini belirtti. Gül, yapılan tedavilerin ardından 2 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.

“HASTANEYE GİTTİĞİMDE LENF KANSERİ TANISI KONULDU”

Mustafa Gül iki yıl tedavinin ardından ”Çok aşırı kilo kaybıyla başladı. Sancılarım oldu. Hastaneye ilk gittiğimde korona olduğumu öğrendim. Sonra karantinaya girdim. 20 gün sonra yine ağrılarım devam etti. Terlemelerim, sancılarım devam etti. Tekrar hastaneye gittiğimde lenf kanseri tanısı konuldu. 2020’nin mayıs ayında tanı konuldu. Sonra ilk ameliyatımı oldum. Bir felç atlattım, platin takıldı. Bu esnada da hastaneye gitmem gerekiyor kemoterapi alıyorum. Doktor bana oturmamam gerektiğini söyledi. Ya yatacağım ya da ayakta duracağım oturmam yasaktı. Hastaneye gitmekte çok zorlanıyordum. Sonra haberlerde Sultangazi Belediyesi’nin ambulans verdiğini öğrendik. Sağ olsunlar başvuru yaptık hemen araç tahsis ettiler. Hastaneye götürüp getirdiler. Randevularım oluyordu sürekli bu araçla gidip geldim hastaneye. Çok şükür hepsi geçti. Şimdi çok iyiyim” diye konuştu.



