HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs: Alman doktorlar koruyucu ekipman sıkıntısını çıplak pozlarıyla protesto ediyor

Koronavirüs: Alman doktorlar koruyucu ekipman sıkıntısını çıplak pozlarıyla protesto ediyor

29.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı. Protestocu doktorlar, malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.

Koronavirüs: Alman doktorlar koruyucu ekipman sıkıntısını çıplak pozlarıyla protesto ediyor

Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.

Protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.

Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.

Doktorlar, geçen Perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor.

Fotoğrafların çoğunda doktorların üzerinde sadece stetoskopları olduğu görülüyor. Fotoğraflardan birinde bir kadın doktor "Yara dikmeyi öğrendim. neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" yazılı bir döviz tutuyor.

Doktorlar

İlham kaynakları Fransız doktor

Doktorlar internet sitesinde, protestolarının ilham kaynağının Fransa'nun Pomerols kasabasında muayenehanesinin önünde koruyucu malzeme sıkıntısına dikkat çekmek için çıplak poz veren Alain Colombie adlı doktor olduğunu söylüyor.

Colombie, fotoğrafta üzerinde "Ölüme gönderilen asker" yazılı bir kol bandıyla görülüyor.

Birçok ülkede olduğu gibi, Almanya'da da sağlık çalışanları salgının başından bu yana yüz maskesi, siper, eldiven ve tulum gibi kişisel koruyucu malzeme sıkıntısından şikayet ediyor.

Almanya koruyucu malzemelerin çoğunu Çin'den ithal ediyordu. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında yerel üretime hız verileceği belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 160 bin'e yaklaşırken ölü sayısı da 6300'ü geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi'nden koronavirüste ikinci dalga açıklamasıBilim Kurulu Üyesi'nden koronavirüste ikinci dalga açıklaması
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüse karşı kişisel bakım önerileri

Böyle uyardılar: 'Salgın bitene kadar sakın takmayın'

Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan'dan koronavirüste ikinci dalga açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi'nden koronavirüste ikinci dalga açıklaması

Oruç tuttuğunuzu doktorunuzdan gizlemeyin!

Oruç tuttuğunuzu doktorunuzdan gizlemeyin!

Korona eklemleri de vuruyor! Evde hareketsizseniz dikkat

Evde ve hareketsizseniz dikkat!

17 gün solunum cihazına bağlı kaldı! 'Ben mezara gittim geldim'

1 ay yoğun bakımda kaldı: 'Ben mezara gittim geldim'

Koronavirüs testlerinde kullanılıyor! Negatif basınçlı kabin ilk kez görüntülendi

Koronavirüs testlerinde kullanılıyor! İlk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.