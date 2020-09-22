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Koronavirüs araştırması: 'Çocuklarda karın ağrısı, ishal ve kusma koronavirüs belirtisi olabilir'

22.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kuzey İrlanda'daki bir üniversitede araştırmacılar, çocuklarda karın ağrısı, ishal, kusma gibi şikayetlerin koronavirüs belirtisi olabileceğini söylüyor.

Koronavirüs araştırması: 'Çocuklarda karın ağrısı, ishal ve kusma koronavirüs belirtisi olabilir'

Kuzey İrlanda'daki bir üniversitede araştırmacılar, çocuklarda karın ağrısı, ishal, kusma gibi şikayetlerin koronavirüs belirtisi olabileceğini söylüyor.

Queen's Üniversitesi Belfast ekibi, çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmanın ardından bu belirtilerin koronavirüs listesine eklenebileceğini ifade ediyor.

Mevcut haliyle İngiltere'de kabul edilen semptomlar ateş, öksürük, koku ve tat duyusu kaybı olarak sıralanıyor.

Bu belirtilerden herhangi birini gösterenlerin kendisini karantinaya alması ve test yaptırması tavsiye ediliyor.

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) bulantı, kusma ve ishali Covid-19 semptomları arasında sayıyor.

Araştırmada, son dönemlerde koronavirüs kapıp kapmadıklarını tespit etmek üzere 1.000'e yakın çocuğa kan testi yapıldı.

Herhangi bir tıp dergisinden önce medRxiv adlı sitede yayımlanan sonuçlara göre 992 çocuğun 68'inde koronavirüse karşı antikor bulundu. Bu onların önceden Sars-Cov-2 adlı yeni koronavirüsü kapmış olduklarına işaret ediyor.

Çocuklardaki belirtiler

Testi pozitif çıkan çocukların yarısında semptomlar ortaya çıkmıştı. 68 çocuğun 21'inde ateş belirtisi görülmüştü.

Öksürük belirtisi olsa da ateş kadar yaygın değildi. Testi negatif çıkanlar da öksürük şikayetinde bulunmuştu.

Antikor testi pozitif çıkan 68 çocuğun 13'ünde ishal, kusma, karın ağrısı gibi sindirim sistemi semptomları görüldü.

Koku ve tat duyusu kaybı ise sadece 6 çocukta çıkmıştı.

Çocukların hiçbiri Covid-19 nedeniyle ciddi sorunlar yaşamamış, hastaneye kaldırılmamıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=qa087kSwqU4

Araştırma ekibinin başında bulunan Dr. Tom Waterfield, "Virüsü kapan birçok çocuğun ağır hastalanmadığını biliyoruz, ama çocukların virüsü ne kadar yaydığına dair hala pek fikrimiz yok" dedi.

Sadece ateş, öksürük, tat ve koku duyu kaybı yaşamış çocuklara test yapılmış olsaydı, 34 çocuğun 26'sında, yani dörtte üçünde semptomlu vaka tespit edilmiş olacaktı.

'Semptomlar listesine eklemeye değer'

Oysa sindirim sistemi semptomları da eklendiğinde 34 çocuğun 33'ünde, yani yüzde 97'sinde vaka tespiti gerçekleşecekti.

Dr. Waterfield, "İshal ve kusma bazı çocuklarda semptom olarak ortaya çıkıyor, bilinen semptomlar listesine bunu da eklemeyi düşünmeye değer" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, koronavirüsle ilgili bilgiler arttıkça Covid-19 semptomlar listesinin uzmanlar tarafından sürekli gözden geçirildiğini kaydetti.

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