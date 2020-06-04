Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi

Avrupa Birliği, Mayıs ayı başında koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere internet ortamında bir küresel zirve düzenledi.

Dünyada birçok laboratuvarda koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, aşının, "kamu yararı olarak görülmesi gerektiği ve serbest piyasa yasalarına tabi olamayacağı" belirtildi.

Philippe, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Edouard Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Zirvede 40 ülke ve kişi, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB de geliştirilecek aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini vurguluyor.

ABD ve Fransa'dan destek

Sanofi'nin Covid-19 aşı çalışmasına Amerikan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi (BARDA) da maddi destek veriyor.

Ancak son yıllarda Sanofi'nin araştırmaları için Fransız hükümetinden on milyonlarca euro destek aldığı belirtiliyor.

Sanofi CEO'su Hudson'ın Bloomberg'e verdiği mülakatta ABD'ye öncelik verileceğini söylemesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Ancak Sanofi'nin Fransa yöneticisi Olivier Bogillot, "aşının Fransa ve Avrupa'da da ABD ile aynı zamanda kullanılmasını hedeflediklerini" kaydetti.

Perşembe günü Fransız BFMTV televizyonuna konuşan Bogillot, "eğer Avrupalılar da Amerikalılar kadar hızlı çalışırsa" bunun mümkün olacağını belirterek, ABD hükümetinin aşı çalışması için "yüz milyonlarca euro" harcayacağını söyledi.

Mart ayında da ABD'nin aşı geliştirmeye çalışan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'ı satın alma girişimlerine dair haberler çıkmış, ancak şirket bunu yalanlamıştı.