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Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Sputnik V aşısı ilk kime yapılacak?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından, Sputnik V adı verilen koronavirüs aşısının, Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak kimlerin aşı olacağı merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, koronavirüs aşısının bulunması halinde ilk olarak risk grubunda olanlar ve aşıya ulaşamayan ülkelere öncelik tanınacağını söyledi. Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Sputnik V aşısı ilk kime yapılacak?

Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Sputnik V aşısı ilk kime yapılacak?

Bütün dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı için önemli adım Rusya'dan geldi. Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasının ardından, Sputnik V adı verilen koronavirüs aşısının, Türkiye'ye geldiğinde ilk olarak kimlerin aşı olacağı merak konusu oldu. Rusya'dan gelen bugünkü açıklamayla ilk 12 ayda toplam 500 milyon doz aşı üretilecek. Türkiye'ye de gelecek olan koronavirüs aşısının ilk olarak kimlere uygulanacağı merak ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, koronavirüs aşısının bulunması halinde ilk olarak risk grubunda olanlar ve aşıya ulaşamayan ülkelere öncelik tanınacağını söyledi. Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak? Sputnik V aşısı ilk kime yapılacak?

Koronavirüs aşısı ilk kimlere yapılacak?

Koronavirüs aşısı için tüm dünyada çalışmalar devam ediyorken Rusya'dan Sputnik V verilen koronavirüs aşısının haberi geldi. Aşı haberinin yayılması ile ilk kimlerin aşı olacağı merak ediliyor. Koronavirüs aşısının risk grubundaki kişilere öncelik tanınarak yapılacağını daha önce açıklamalarında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu açıklamıştı. Aşının bulunması durumunda önce kimlerin aşılanacağıyla ilgili olarak "Dünya Sağlık Örgütü, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek" şeklinde konuştu.

Aşıyı üretmek için öncelikle virüsü elde etmek yani virüsü izole etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Türkiye, virüsü izole etmeyi başardı ve bununla ilgili çalışmalara başladı. Virüsün izole edilmesinin ardından ürünün geliştirilmesi, daha sonra da önce hayvanlarda sonra insanlarda bu ürünün değişik fazda etkinliğine ve güvenilirliğine bakarak çalışmalar yapılması gerekiyor. Sürenin uzamasının en büyük nedeni bu" dedi.

Koronavirüs aşı önceliği olan risk grubunda kimler var?

Habertürk'ten Demet Demirkır'a önemli açıklamalarda bulunan Dr. Emiroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız. Risk grubunun kim olduğunu söylemek güç. Her ülke kendisi karar verecek ama bariz risk grupları var. Örneğin, ileri yaş grubu, altta yatan bir hastalığı olan kişiler var. Öte yandan da hastalığı hafif geçirip bulaştırabilecek üretken yaş grubu var. Ülkeler birçok faktörü göz önüne alacaklardır" diye konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA RAKAMLARIN DAHA DA DÜŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Türkiye'de vaka sayılarının neredeyse sabitlendiğini söyleyen Dr. Emiroğlu, "Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte rakamların daha da düşeceğine inanıyorum. Yine filyasyonla vaka bulma çalışmaları da buna destek olacak. 2 haftalık bir süreç içerisinde daha düşük rakamlara düşeceğimizi düşünüyorum ama vaka sayıları çok altlara düşünceye kadar önlemler alınmaya devam edilmek zorunda. Hesaplara göre mayıs ortasına, sonlarına kadar vakaların yüzlü rakamlara düşmesini öngörürsek, bundaki en büyük faktörün halkın önerilen kurallara harfiyen uyması olduğunu düşünüyorum. Bunu ancak bu koşulda gerçekleştirebileceğiz" dedi.

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