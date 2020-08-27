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"Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan erkek hastaların bağışıklık tepkisinin kadınlara göre daha zayıf olduğu ve bu nedenle virüsten daha şiddetli etkilendikleri ve ölüm oranlarının kadınlardan daha fazla olduğu belirtildi. Bu kapsamda, bilim insanları kadınların ve erkeklerin farklı aşı ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

"Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, erkeklerin şiddetli yeni tip corona virüs vakalarından muzdarip olmasının ve hastallıktan daha fazla ölmelerinin nedeni olarak bağışıklık sistemi tepkilerinin daha zayıf olması gösterildi.

Araştırmacılar, erkek hastaların virüsü öldüren ve iltihaplanmaya karşı savaşan T hücrelerinin zayıf üretimine sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, kadınların bağışıklık sistemlerinin, erkeklerde görüldüğü gibi yaşla birlikte azalmayan sağlam bir tepkiye sahip olduğu görüldü.

"KADIN VE ERKEKLERİN HASTALIĞA TEPKİSİNİN FARKLI OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORUZ"

Bununla birlikte, tüm dünyada erkekler, Covid-19’dan ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immünoloji profesörü olan kıdemli yazar Dr Akiko Iwasaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık, Covid-19 hastalarında bağışıklık tepkisinin cinsiyetler arasında önemli ölçüde farklı olduğunu ve bu farklılıkların erkeklerde daha şiddetli sonuçlara neden olduğunu gösteren net verilere sahibiz. Bulgular, tedavilerin ve aşıların hem kadınlar hem de erkekler için eşit derecede etkili olmasını sağlamak için farklı stratejilere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

KADINLAR VE ERKEKLER AYRI AŞI VE TEDAVİLERE İHTİYAÇ DUYUYOR

Bilim insanları, bulguların cinsiyetler arasındaki farklılırı göz önüne serdiğini ve kadın ve erkeklerin ayrı aşı ve tedavilere ihtiyaç duyabileceğini açıkladı.

Çalışmanın yazarları, “Araştırmamız erkeklerde Covid-19’a karşı verilen T hücresi bağışıklık tepkisini yükseltmek için aşı ve tedavi uygulanabileceğini, kadınlarda ise hastalık sırasında erken dönemde doğuştan gelen bağışıklık aktivasyonunu azaltmaya yönelik tedavilerin uygulanabileceğini gösteriyor” ifaderini kullandı.

Nature dergisinde yayınlanan çalışma için ekip, 18 Mart - 9 Mayıs tarihleri arasında Yale-New Haven Hastanesi’ne kabul edilen ve corona virüs testi pozitif çıkan 17 erkek ve 22 kadın hastayı inceledi. Iwasaki, vantilatör kullanan veya bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastaların 'virüse karşı doğal bağışıklık tepkisini ölçtüklerinden emin olmak için' dışlandığını söyledi.

ERKEKLER HASTALARDA ÖLÜMCÜL SİTOKİN FIRTINASI DAHA YÜKSEK

Sonuçlarda, erkekler ve kadınlar arasında viral yükte ya da antikorlarının seviyelerinde farklılık göstermedi. Ancak, enfeksiyonun erken aşamalarında erkek hastaların, kadın hastalara göre sitokin adı verilen iltihaplı proteinlere daha fazla sahip olduğu görüldü.

VÜCUDUN KENDİ HÜCRELERİNE SALDIRIYOR

Sitokinler, genellikle bağışıklık sistemi tarafından vücuda giren patojenlere karşı ilk savunma hattı olaral başlatılar enfeksiyon bölgesine ulaşıyor ve iyileşmeyi desteklemek için virüse karşı fiziksel bariyer olarak iltihaplanma oluşturuyor. Covid-19 hastalarında, bu proteinler, vücut tarafından sitokin fırtınası adı verilen tehlikeli bir aşırı reaksiyona neden olabiliyor. Sitokin fırtınası, vücut sadece virüsle savaşmakla kalmayıp aynı zamanda kendi hücrelerine ve dokularına da saldırdığında meydana geliyor.

Ardından, sitokin fırtınaları, çoklu sistem organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor. Erkek hastaların enfeksiyonda erken yaşta deneyimledikleri yüksek sitokin konsantrasyonu, bu son sonuçları daha olası hale getiriyor.

KADINLAR DAHA FAZLA VE DAHA GÜÇLÜ T HÜCRELERİ ÜRETİYOR

Diğer taraftan araştırmacılar, kadınların bağışıklık tepkisi olarak virüs bulaşmış hücrelere saldıran ve onların ölmesini sağlayan T hücreleri adı verilen beyaz kan hücrelerini daha fazla ve daha güçlü üretme eğiliminde olduğunu buldu. Ek olarak, yaşlı erkeklerin T hücrelerinin daha zayıf olduğu, ama kadınlarda bunun yaşla azalmadığı görüldü.

ERKEKLER YAŞLANDIĞINDA T HÜCRESİ ÜRETİMİ AZALIYOR, KADINLARDA BU DURUM YAŞANMIYOR

Iwasaki, "Erkekler yaşlandıklarında T hücrelerini uyarma yeteneklerini kaybederler. T hücresi üretimi zayıf olanlar, , hastalıkla daha kötü performans gösteriyor. Ancak, daha yaşlı kadınlar, hatta 90 yaşında olanlar oldukça iyi, yeterli bağışıklık tepkisi veriyor” dedi.

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