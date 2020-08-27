"Koronavirüs aşısı kadınlar ve erkekler için farklı olmalı"

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, erkeklerin şiddetli yeni tip corona virüs vakalarından muzdarip olmasının ve hastallıktan daha fazla ölmelerinin nedeni olarak bağışıklık sistemi tepkilerinin daha zayıf olması gösterildi.

Araştırmacılar, erkek hastaların virüsü öldüren ve iltihaplanmaya karşı savaşan T hücrelerinin zayıf üretimine sahip olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, kadınların bağışıklık sistemlerinin, erkeklerde görüldüğü gibi yaşla birlikte azalmayan sağlam bir tepkiye sahip olduğu görüldü.

"KADIN VE ERKEKLERİN HASTALIĞA TEPKİSİNİN FARKLI OLDUĞUNU NET BİR ŞEKİLDE BİLİYORUZ"

Bununla birlikte, tüm dünyada erkekler, Covid-19’dan ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde immünoloji profesörü olan kıdemli yazar Dr Akiko Iwasaki konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık, Covid-19 hastalarında bağışıklık tepkisinin cinsiyetler arasında önemli ölçüde farklı olduğunu ve bu farklılıkların erkeklerde daha şiddetli sonuçlara neden olduğunu gösteren net verilere sahibiz. Bulgular, tedavilerin ve aşıların hem kadınlar hem de erkekler için eşit derecede etkili olmasını sağlamak için farklı stratejilere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.