Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.

???? Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı! #BirlikteBasaracagiz https://t.co/ihe68Wyfva — Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) April 5, 2020



