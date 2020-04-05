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  4. Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 19:28 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul koronavirüsü izole etmeyi başardıklarını açıkladı

Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.


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