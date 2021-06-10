Koronavirüs aşısından sonra banyo yapılır mı?

Koronavirüs aşısından sonra banyo alınır mı sorusu son zamanlarda gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bazı kişiler aşı olunduktan sonra banyo yapılmamalı önerisinde bulunuyor. Bu sebeple aşı olan kişiler de aşıdan sonra duş alınır mı sorusunun cevabını arıyor.

KORONAVİRÜS AŞISINDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Uzmanların “Aşı olunan gün banyo yapılmaması doğru mu?” sorusu üzerine, koronavirüs aşısından sonra banyo yapmanın herhangi bir bilimsel bilginin olmadığını söylüyor. Hatta mümkün olduğunca normal yaşantımıza devam etmemiz en önemli konular arasında yer alıyor.

Aşıdan sonra duş alınmaması önerisi, kişilerin mantık yolu ile kurdukları bir düşünceden geliyor. Bu kapsamda sadece “aşırı” sıcak su ile yıkanmak sadece aşı yapılan bölgede lokal olarak bir reaksiyona sebep olabilir.

Ancak bunun dışında herhangi bir şekilde enfeksiyon riski ortaya çıkmaz. Bu sebeple koronavirüs aşısı sonrası banyo yapmanın bir sakıncası yoktur.

MASKE, TEMİZLİK, SOSYAL MESAFE

Uzmanların verdikleri tavsiyelere göre, koronavirüs aşısını olduktan sonra günlük yaşam değişiklikleri yapmamak, olabildiğince immun sistemi sağlam tutacak şekilde hareket edilmesi önemli olur. Uyku düzeni, beslenme düzeni oldukça önemli.

Aşı olduktan sonra da temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uymaya devam etmemiz gerekiyor. Aşı olmak Kovid-19 virüsünü tekrar almayacağımız anlamına gelmiyor. Bu sebeple bu tedbirlere aşıdan sonra da devam etmek oldukça önemli.

Aşı, virüsü aldıktan sonra vücudumuzu daha az ağrılı geçirme konusunda dirençlendirir ve aynı zamanda bulaş riskini de azaltır.



