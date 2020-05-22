Koronavirüs, bayram hediyelerini de değiştirdi

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Ramazan Bayramı geleneklerini de değiştirdi. Ankara'da birçok sendika, dernek, kurum ve kuruluş tarafından hazırlanan hediye paketlerinin içinde çikolata ile birlikte, koronavirüse karşı koruma sağlayan el dezenfektanı, maske ve kolonya da yer aldı. ATO'nun, meclis ve komite üyelerinin yanında, basın mensupları, diğer kurum ve kuruluşlara gönderdiği kolonya, dezenfektan ve maskeli hediye paketleri ilgi çekti.

'ÇİKOLATANIN YANINA DEZENFEKTAN'

ATO Başkanı Gürsel Baran, bu süreçte birliğe, beraberliğe, hoşgörüye, saygıya, morale çok ihtiyaç olduğunu belirterek, yönetim kurulu toplantısında hediye paketlerine virüse karşı koruma sağlayan ürünleri de koyma kararı aldıklarını söyledi. Baran, "Çikolatanın yanına arkadaşlarımızla hep beraber düşünerek dezenfektan ekledik. Bunu da bor madeninden yapılmış olandan ekledik. Kolonyamızı koyduk, maskemizi koyduk. Bütün meclis ve komite üyelerimize gönderdik, basına gönderdik, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara gönderdik. Vereceğimiz hediyenin anlamı olsun istedik" dedi.