HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Bir süredir tüm dünyayı etkisi altına korona virüs, etkinliğini hala sürdürmekte. Ülkemizde alınan önlemlerle beraber, korona virüsün yayılma hızı düşürülmeye çalışılıyor. Bu süreçte vatandaşların, korona virüs belirtileri hakkında bilinçlenmesi, virüsün diğer kişilere bulaşmasını azaltmak adına oldukça önemli bir konu. Peki koronavirüs belirtileri nelerdir?

Pandemi kısıtlamalarının genişletilmesi ve normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte birçok vatandaş vakaların artması endişesi taşıyor. 14 güne kadar kuluçka süresi bulunan bu virüsün belirtileri kimilerinde çok ağır seyrederken kimilerinde hiç belirti göstermeyebiliyor. Vatandaşlar son günlerde koronavirüs belirtilerinin ne olduğunu araştırıyor. İşte gün gün koronavirüs belirtileri…

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Covid-19, her kişide farklı şekilde semptom gösteren tehlikeli bir virüstür. Bazı kişilerde oldukça ağır şekilde seyreden virüs bazı kişiler de ise hiç belirti göstermiyor. Ancak belirti göstermeyen ama virüsü vücudunda taşımaya ve virüsü diğer kişilere bulaştırmaya devam ediyor. Covid-19’un en yaygın semptomları arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk bulunuyor.

Daha seyrek görülen semptomlar ise;
-boğaz ağrısı
-ishal
-baş ağrısı
-tat alma ve koku duyusunun tamamen kaybı
-ciltte döküntü veya el ve ayak parmaklarında renk değişimi bulunuyor.

Ciddi semptomlar ise;
-solunum güçlüğü veya nefes darlığı
-göğüs ağrısı veya göğüste baskı
-konuşma veya hareket kaybı bulunuyor.
Ciddi semptomlardan herhangi birini gösteren hasta, acilen tedbirlerini alarak hastaneye gitmelidir. Hastaneye gitmeden önce mutlaka tedbirlerinizi almış olmalı ve hastaneyi arayıp geleceğinizi belirtmeniz gereklidir.
Hafif semptom ya da hiç semptom göstermeyen kişilerin ise tedavi sürecini evde geçirmeleri tavsiye edilmektedir.

Korona virüs belirtileri gün gün

1 – 3 GÜN: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler olabilir. Bazı durumlarda ateş ve hafif boğaz ağrısı görülebilir.

  1. GÜN: Boğaz ağrısının şiddeti artar. Yeme ve içme de zorluk yaşanır. İshal başlayabilir.
  2. GÜN: Boğaz ağrısının gittikçe şiddetlenmesiyle yeme ve içmek oldukça zorlaşır. Vücut ağrıları artar.
  3. GÜN: Öksürük başlar. Yeme ve içmenin yanında, konuşma da ve yutkunmada da zorluk başlar. İshal gittikçe şiddetlenir.
  4. GÜN: Ateş çok yükselir ve öksürük şiddetlenir. Vücut ağrıları, baş ağrıları artar ve bunun sonucunda kusma gerçekleşir.
  5. GÜN: Nefes almak gittikçe zorlaşır. Öksürük, baş ağrısı, vücut ağrısı gittikçe şiddetlenir. Ateş 38 derecenin üzerine çıkar.
  6. GÜN: Tüm belirtiler şiddetlenir. Yüz ve dudaklarda renk değişimi yaşanır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'muhatap' çıkışıİmamoğlu'ndan dikkat çeken 'muhatap' çıkışı
Kalem suresinin meali ve faziletiKalem suresinin meali ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Otogarda fenalaşan İranlı yolcunun midesinden 890 gram uyuşturucu çıktı

Fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, midesinden çıkanlar şoke etti

Eski eşinin evinde başka bir adamla karşılaşınca olanlar oldu!

Eski eşinin evinde başka bir adamla karşılaşınca olanlar oldu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'muhatap' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Vaka artışı olan Erbaa'da semt pazarları 14 gün kapatıldı

Vaka artışı olan ilçede flaş karar: 14 gün boyunca kapalı olacak

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.