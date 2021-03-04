Koronavirüs belirtileri nelerdir? Gün gün koronavirüs belirtileri

Pandemi kısıtlamalarının genişletilmesi ve normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte birçok vatandaş vakaların artması endişesi taşıyor. 14 güne kadar kuluçka süresi bulunan bu virüsün belirtileri kimilerinde çok ağır seyrederken kimilerinde hiç belirti göstermeyebiliyor. Vatandaşlar son günlerde koronavirüs belirtilerinin ne olduğunu araştırıyor. İşte gün gün koronavirüs belirtileri…

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Covid-19, her kişide farklı şekilde semptom gösteren tehlikeli bir virüstür. Bazı kişilerde oldukça ağır şekilde seyreden virüs bazı kişiler de ise hiç belirti göstermiyor. Ancak belirti göstermeyen ama virüsü vücudunda taşımaya ve virüsü diğer kişilere bulaştırmaya devam ediyor. Covid-19’un en yaygın semptomları arasında ateş, kuru öksürük ve yorgunluk bulunuyor.

Daha seyrek görülen semptomlar ise;

-boğaz ağrısı

-ishal

-baş ağrısı

-tat alma ve koku duyusunun tamamen kaybı

-ciltte döküntü veya el ve ayak parmaklarında renk değişimi bulunuyor.

Ciddi semptomlar ise;

-solunum güçlüğü veya nefes darlığı

-göğüs ağrısı veya göğüste baskı

-konuşma veya hareket kaybı bulunuyor.

Ciddi semptomlardan herhangi birini gösteren hasta, acilen tedbirlerini alarak hastaneye gitmelidir. Hastaneye gitmeden önce mutlaka tedbirlerinizi almış olmalı ve hastaneyi arayıp geleceğinizi belirtmeniz gereklidir.

Hafif semptom ya da hiç semptom göstermeyen kişilerin ise tedavi sürecini evde geçirmeleri tavsiye edilmektedir.