Koronavirüs - Çin'de 'ithal virüse' karşı 'yabancı düşmanlığı' iddiası: 'Mavi gözlerimi görünce kaçıyorlar'

Çin'de koronavirüs Covid-19 salgını kısmen kontrol altına alınmış olsa da, sağlık yetkilileri yeni vakaların ülkedeye giden yabancılardan geçen 'ithal vakalar' olduğunu söylüyor. Bu açıklamaların ardından yabancıların birçoğu Çin'de mağazalara, restoranlara, spor salonlarına ve otellere alınmamaya başlandı. Guardian gazetesi ülkede yaşayan yabancılarla konuşarak hazırladığı haberinde Çin'de 'yabancı düşmanlığı yapıldığı' iddialarına yer veriyor. Şangay'da Guardian gazetesine konuşan 33 yaşındaki İrlandalı Andrew Hoban, "Birinin yanından geçtiğimde gözlerimin mavi olduğunu görür görmez bir adım geriye zıplıyorlar" diyor. Guardian'ın haberine göre Pekin'de Amerikalı bir kadın bir grup yabancı arkadaşıyla parkta otururken onları gören bir Çinli kadın da çocuğunu alıp tam ters köşeye kaçmış. Bazıları yabancılar da sokakta kendilerine 'Çöp' diye laf atıldığını anlatıyor. İnternette paylaşılan bazı karikatürlerde de "Yabancı çöplerin başlatacağı ikinci salgından korunun" uyarıları yapılıyor. Pekin'de yaşayan Amerikalı tarihçi Jeremiah Jenne bu yaşananlarla ilgili şu yorumu yapıyor:

"Devlet medyasının bu olayları 'yabancı virüsü' gibi haberleştirmesinin de etkisi var. Tanıdık bir meselenin farklı bir versiyonu gibi: Yabancılara güvenmeyin. Eğer Çin'de virüs yeniden alevlenirse suç, ülke dışından gelenlerin üstüne atılacak." 'Asyalılara yapılan muamelelerin yanında hafif kalır' Çin geçen Cumartesi ülke dışından gelenlere sınırlarını kapattı. Yerli havayolu şirketlerine de haftada yalnızca bir ülkeye sefer düzenlemeleri talimatı verildi. Guardian'a göre her ne kadar yabancılar hedef gösterilse de Çin Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 'ithal vakaların' %90'ı Çin pasaportu sahiplerinden geçmiş. Ülkede yabancılara karşı tavır olumsuz yönde değişse de birçokları Asyalıların ABD'de ve diğer ülkelerde maruz kaldıkları davranışların yanında çok hafif kaldığını düşünüyor. Birçok ülkede Asyalılar dövüldü, ırkçı saldırılara uğradı. Şiamen ve Nanjing arasında yaşayan 49 yaşındaki İngiliz Bill Aitchison, "Ben saldırıya uğramadım, saldırıya uğrayan herhangi bir yabancıyı da duymadım... Ama bu virüs bazı iğrenç duyguları ortaya çıkardı. Sınırlar kapatıldığında, duvarlar yükseldiğinde insanların virüsü, kendilerine benzemeyenlerde görmeye meyilli oldukları anlaşılıyor" diyor.