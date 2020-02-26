Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu
Koronavirüs (Covid-19): Görevimiz Tehlike filminin İtalya'daki çekimleri durduruldu
26.02.2020 05:37 |
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Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu. Çekimler gelecek haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti. Serinin önceki filmleri de çeşitli nedenlerle gecikmeler yaşamıştı.
Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin son filminin İtalya'daki çekimleri, ülkedeki Covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.
Çekimler önümüzdeki haftalarda Venedik'te gerçekleşecekti. Seri
Fakat film yapım ve dağıtım şirketi Paramount Pictures, İtalya'nın Avrupa'da en fazla koronavirüs vakası görülen ülkeye dönüşmesinden sonra prodüksiyonu durdurma kararı aldı.
Ülkedeki vaka sayısı 25 Şubat itibarıyla Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
Hollywood Reporter'a göre Tom Cruise henüz İtalya'ya gitmemişti.
Bu kararın ardından prodüksiyon ekibi de İtalya'dan ayrıldı.
Paramount'tan yapılan açıklamada "Yerel Venedik yönetiminin kamusal alanlarda toplanmama yönündeki çağrısının ardından oyuncularımız ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için Venedik'te üç hafta sürmesi planlanan çekimlerimizi erteliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Açıklama şöyle devam etti:
"Bu süreçte çalışanlarımızın çekincelerine yanıt olarak onların evlerine dönmelerine izin verdik. Prodüksiyon yeniden başladığında geri dönebilirler. Yerel yönetim ve sağlık yetkilileriyle birlikte durumu sürekli takip edeceğiz."
Bu Görevimiz Tehlike serisinde yaşanan ilk gecikme değil.
Görevimiz Tehlike: Seri boyunca karşılaşılan zorluklar
Görevimiz Tehlike 3'ün tanıtım etkinlikleri kapsamında Los Angeles'ta 4 bin 500 gazete otomatına dijital cihazlar yerleştirildi ve her gazete alımında yüksek sesle Görevimiz Tehlike müziği çalması sağlandı. Fakat bazı kişiler bunların bomba olabileceğini düşünerek polisi çağırdı ve birkaç gazete otomatı polis tarafından patlatıldı. Bir hastane de aynı nedenden ötürü 90 dakikalığına tahliye edildi.
İlk filmdeki bir sahne Çekya'nın başkenti Prag'daki Lichtenstein Palace'da çekilmişti. Fakat bu sahne planlanandan çok daha pahalıya patlamıştı. Yetkililer çekim ekibine günlük ücretin 2 bin dolar olacağını söylemişti fakat çekimin ardından faturayı günlük 23 bin 200 dolar olarak kestiler.
Tom Cruise filmlerde normalde dublör kullanılacak pek çok sahneyi kendi oynamayı tercih etti. Fakat bu yüzden sık sık yaralandı. Görevimiz Tehlike 3'ün çekimleri sırasında birkaç kaburgası çatladı, 2018'deki altıncı filmin çekimleri sırasında ise bir binadan diğerine atlarken bileğini kırdı.
Üçüncü film, yönetmen Joe Carnahan'ın "yaratıcı anlaşmazlıklar" gerekçesiyle görevi bırakmasının ardından ertelenmişti. Seriye yeni yönetmen atanana kadar Cruise'un yeni bir film (War of the Worlds) çekecek kadar vakti oldu.
2015 yılında Disney, Star Wars: Rouge One filmini duyurdu. O yıl Paramount da Mission Impossible: Rouge Nation filmini çıkaracaktı ve iki filmin adının benzerliğinden rahatsız oldu. Film adının telifini alan ilk şirket Paramount'tu, böylece Disney'le pazarlıkta güçlü taraf oydu. Disney, Star Wars filminin tanıtımını Görevimiz Tehlike filmi vizyona girene kadar ertelemeyi kabul etti.
Ölümcül bir virüs salgınını anlatan Görevimiz Tehlike 2 filmi kötü hava koşulları, kent çekimlerinde yaşanan lojistik sorunlar ve görüntü yönetmeni Andrew Lesnie'nin Yüzüklerin Efendisi serisine geçmesi gibi sorunlarla karşılaştı. Filmin yönetmeni John Woo, "Bugüne kadar çektiğim en zor filmlerden biriydi. Ama üstesinden geldik, mücadeleyi bırakmadık" demişti.
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