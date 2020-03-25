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Koronavirüs (Covid-19): İsrail'e girecek herkes 2 hafta karantinaya alınacak

25.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye gelen herkesin koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı. Netanyahu, kamu sağlığının korunması için bu önlemin gerekli olduğunu söyledi. Karar sadece İsrail vatandaşları için değil herkes için geçerli olacak.

Koronavirüs (Covid-19): İsrail'e girecek herkes 2 hafta karantinaya alınacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeye gelen herkesin koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı.

Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kamu sağlığının korunması için bu önlemin gerekli olduğunu söyledi.

Netanyahu'nın açıkladığı karar sadece İsrail vatandaşları için değil herkes için geçerli olacak.

Karar İsrail vatandaşları için hemen diğer ülke vatandaşları için ise Perşembe günü uygulanmaya başlanacak.

Halen yaklaşık 268 bin İsrail vatandaşı yurt dışında yaşıyor.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu İsrail'de şu ana kadar Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs 42 kişide görüldü. Virüs sonucu ölense olmadı.

Tahran'da maske takmış bir İranlı

Virüs 111 binden fazla kişide görüldü, 3890 kişi öldü

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana kadar dünyada 111 binden fazla kişide görüldü. Virüs sonucu 3890 kişi hayatını kaybetti.

Çin'den sonra virüsün en fazla kişide görüldüğü ülke ise 7375 vakayla İtalya. Son olarak tecrit önlemlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten İtalya'yı 7313 vakayla Güney Kore izliyor.

Dünyada koronavirüsle ilgili diğer gelişmeler ise şöyle:

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