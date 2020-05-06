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Koronavirüs fillerin de yaşamını değiştirdi! Tayland'da 100'ün üzerinde fil doğaya salındı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler nedeniyle turist sayısının düşmesi, milyonlarca kişiyi olumsuz etkilerken fillere yaradı.

Koronavirüs fillerin de yaşamını değiştirdi! Tayland'da 100'ün üzerinde fil doğaya salındı

Ticari fil kampları ve barınakları, turizm sektörünün salgından etkilenmesi ve yetersiz bütçe sebebiyle bakımlarını sağlayamadıkları 100'ün üzerinde fili doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Tayland merkezli Fil Koruma Vakfı'nın başkanı Saengduean Chailert, çok sayıda turistik merkezde fillere kötü davranıldığına inandığını belirterek, daha iyi koşullara sahip olduğu gerekçesiyle hayvanların geri gönderilmesini desteklediklerini söyledi.

2 BİN EVCİL FİL AÇLIK RİSKİ ALTINDA

Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma (WAP) örgütü, Tayland genelinde yaklaşık 2 bin evcil filin, sahiplerinin hayvanları besleyememesi sebebiyle açlık riski altında olduğunu bildirdi.

Filler günde ortalama 300 kilogram sebze ve ot yiyor.

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 989'a yükselirken, salgın sebebiyle 55 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

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