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Koronavirüs gebelerde daha mı riskli?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs enfeksiyonu yani Covid-19 dünyada alarm halinin hala devam etmesine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya çapında pandemi yani salgın olarak ifade ettiği koronavirüsü gebeler için daha büyük tehdit oluşturuyor mu? Anne adaylarının daha çok tedirgin olduğu şu dönemde akıllarda yanıtlanmayı bekleyen bir soru da 'Anneden bebeğe koronavirüs bulaşır mı' sorusu.İşte koronavirüsle ilgili gebeler tarafından bilinmesi gereken önemli unsurlar...

Koronavirüs gebelerde daha mı riskli?

Anne adayından bebeğine geçmiş bir olgunun henüz gösterilmediğini belirten Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, yine de riskin sıfır olmadığını ifade ederken covid-19 ve gebelik ilişkisi hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.

GEBELER KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSKLİ BİR GRUP MU?

Elimizdeki kısıtlı sayıdaki veriler ile diyebiliriz ki gebeler, normal bireylerden özellikle covid-19 için daha riskli bir grup gibi durmuyor. Bu durum vaka sayısındaki azlık nedeniyle de olabilir. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Gelen yayınlara göre çocuklarda kayıp bildirilmedi. Ancak gebelikte bağışıklık genel olarak baskılanacağı için özellikle mevsimsel grip (influenza a ve b) ve diğer birtakım infeksiyonlar için gebeler riskli bir grup.

Özellikle influenza virüsü çok tehlikeli. Normal bireylerde sorun daha az izlenirken, gebelerde ciddi zatürre ortaya çıkabiliyor. Korona için henüz böyle bir şey söyleyemeyiz. Mevcut verilere bakıldığında, özellikle gebelerde belirgin bir risk artışı yok. Bu risk daha çok ileri yaş ve altta yatan hastalıkları olanlar için. Ayrıca, enfeksiyona sahip anne adaylarının doğum sonrası bebeklerinde herhangi bir koronavirüse ait sağlık problemine rastlanılmış değil. Sars veya Mers için risk daha fazla ve infeksiyon halinde erken doğum, kayıplı doğum gibi sorunlar bildirilmişti.

KORONAVİRÜS OLAN ANNEDEN BEBEĞE VİRÜS GEÇER Mİ?

Böyle bir olasılık var ancak bugüne kadar bu tarz bir vaka bildirilmedi. Bebeklerde veya amniyon sıvılarında virüs gözlenmedi. Enfeksiyonu kapmış anne adaylarının doğum sonrası bebeklerinde herhangi bir koronavirüse ait sağlık problemine rastlanılmadı. Ancak yine de tedbirli olmak ve hasta gebelere çok dikkatli yaklaşmak gerekli.

KORONAVİRÜS TANISI ALAN ANNE BEBEĞE SÜT VEREBİLİR Mİ?

Virüs enfeksiyonu yakın temasla insandan insana damlacık yoluyla geçen veya öksürme, hapşırma ile bulaşan bir enfeksiyondur. Bazı mikroplar -mesela HIV- sütle geçebilen bir mikrop. Ancak covid-19 için yapılan çalışmalarda sütte virüs izlenmedi. Yani emzirmede sorun yok gibi görünse de covid-19 tanısı almış gebelerde emzirmenin kesilmesi ve riskin azaltılması öneriliyor. Özetle, gebelik birçok sistemde değişikliğin olduğu bir dönem. Bağışıklık baskılanabilir. Bu dönemde daha dikkatli olunmalı ve önlemleri herkesten çok önemsenmeli.

GEBELER KORONAVİRÜS İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALMALI?

Genel önlemler gebeler için de geçerli. Dikkatli beslenme, kişisel hijyene önem göstermek ve riskli ortamlardan kaçınmak şart. Özellikle hastane, kapalı ortamlar ve toplu taşıma araçlarında dikkat edilmeli, eller sık temizlenmeli, zorunlu olmadıkça bu ortamlarda bulunulmamalı, beslenmeye dikkat edilmeli, günlük en az 1,5 lt su içilmeli. Hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması gerekiyor. Gribal hastalığı olanlardan, ateşli ve öksürüklü kişilerden uzak durulmalı. Koronavirüs besinlerle değil solunum yolu ile bulaştığı için gebelerin kalabalık ortamlarda virüs koruyucu nitelikte maske takması, kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemesi ve gerekmedikçe özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmaması gerekiyor. Bütün bunların yanında, gebelerin mevsimsel grip aşılarını yaptırıyor olması da özellikle koruyucu bir etki yaratıyor ve önemli sağlık kuruluşları tarafından öneriliyor.

Özetle, panik yapacak bir durum yok ancak gebeler önlemleri çok dikkatle uygulamalı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, sağlık, anne, gebe,

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