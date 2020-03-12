Koronavirüs gebelerde daha mı riskli?

Anne adayından bebeğine geçmiş bir olgunun henüz gösterilmediğini belirten Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, yine de riskin sıfır olmadığını ifade ederken covid-19 ve gebelik ilişkisi hakkında merak edilen soruları yanıtlıyor.

GEBELER KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSKLİ BİR GRUP MU?

Elimizdeki kısıtlı sayıdaki veriler ile diyebiliriz ki gebeler, normal bireylerden özellikle covid-19 için daha riskli bir grup gibi durmuyor. Bu durum vaka sayısındaki azlık nedeniyle de olabilir. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Gelen yayınlara göre çocuklarda kayıp bildirilmedi. Ancak gebelikte bağışıklık genel olarak baskılanacağı için özellikle mevsimsel grip (influenza a ve b) ve diğer birtakım infeksiyonlar için gebeler riskli bir grup.

Özellikle influenza virüsü çok tehlikeli. Normal bireylerde sorun daha az izlenirken, gebelerde ciddi zatürre ortaya çıkabiliyor. Korona için henüz böyle bir şey söyleyemeyiz. Mevcut verilere bakıldığında, özellikle gebelerde belirgin bir risk artışı yok. Bu risk daha çok ileri yaş ve altta yatan hastalıkları olanlar için. Ayrıca, enfeksiyona sahip anne adaylarının doğum sonrası bebeklerinde herhangi bir koronavirüse ait sağlık problemine rastlanılmış değil. Sars veya Mers için risk daha fazla ve infeksiyon halinde erken doğum, kayıplı doğum gibi sorunlar bildirilmişti.