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Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor

16.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren Hayat Eve Sığar uygulamasında bulaş riskini azaltma amacıyla kullanılmaya başlanan koronavirüs haritasında bir il için korkutan tablo ortaya çıktı. Bir kentte, koronavirüs haritasında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkte artış gözlendi. Korkutan tabloyu ortaya çıkaran durumun altında ise gurbetçilerin memleketlerini ziyaret etmesinin yattığı düşünülüyor.

Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor

Bulaş riskini azaltmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın hizmete sunduğu Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan haritaya göre Sivas’ta virüs bulaşma riski arttı.

KIRMIZI RENKTE ARTIŞ VAR!

Hayat Eve Sığar uygulamasında 2021 Ocak ayında Sivas’ın birçok bölgesinde “az risk” anlamına gelen yeşil halka ve “orta risk” anlamına gelen sarı halka bulunurken Ağustos ayında “yüksek risk” anlamına gelen kırmızı halkaların yoğunluğu arttı.

GURBETÇİLERİN GELİŞİ VAKA SAYISINI ETKİLEDİ

Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte en yoğun günlerini yaşayan Sivas’ta Sağlık Bakanlığı’nca son açıklanan verilere göre günlük ortalama 230 koronavirüs vakası görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sivas
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