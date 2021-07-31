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Koronavirüs hastası Yavaş: Ben konuyu basite aldım

31.07.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Yavaş mesajında, "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin" dedi.

Koronavirüs hastası Yavaş: Ben konuyu basite aldım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı.

"BEN KONUYU BASİTE ALDIM"

Paylaşılan videoda Yavaş, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca da Aktaş'ın videosuna "Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş, kendisi gibi aşı olmayanları, bugün yarın diye erteleyenleri uyarıyor: 'Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin' notunu ekledi.

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