Koronavirüs: Hava yoluyla bulaşma nedir, ne anlama geliyor ve neden önemli?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) koronavirüsün havada asılı kalan damlacıklar yoluyla yayılma ihtimalini saf dışı bırakamayacağı yönündeki açıklaması önemli bir tavır değişikliği olarak gösteriliyor.

Bu konuda aylardır yapılan araştırmalarda koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair bulgular elde edildi. Son dönemde ise hava yoluyla bulaşmanın nasıl gerçekleştiği yönündeki çalışmalar hız kazandı.

Bu araştırmaların bulgularına göre politika değişikliğine gidilmesi hailnde koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin değiştirilmesi ve el yıkama, sosyal mesafe gibi uygulamalara yenilerinin eklenmesi gündeme gelebilir.

Koronavirüs, şu anda ağırlıklı olarak temas yoluyla bulaşan bir virüs olarak değerlendiriliyor ve önlemler de buna uygun olarak uygulanıyor.

Hava yoluyla bulaşma nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde enfeksiyonların dört yolla bulaştığı belirtiliyor ve bunlar hava yolu, temas, ara kaynak ve vektör olarak sıralanıyor.

Sağlık Bakanlığı, hava yolu ile bulaşmayı "Mikroorganizmaları içeren partikül yada toz parçacıkları havada uzun süre asılı kalır ve hava akımları ile geniş alanlara yayılırlar. Solunarak duyarlı konak tarafından alınırlarsa hava yolu ile bulaş meydana gelir" olarak tanımlıyor.