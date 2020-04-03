Koronavirüs ilişkileri nasıl etkiliyor? 'Tahammül sınırları zorlanabilir'

Yeni tip koronavirüs salgını ilişkiler üzerinde de etkili olabilir. İngiltere'de boşanma avukatlığı yapan Vanessa Lloyd Platt, karantina durumunda evde olmak zorunda olan çiftlere, ilişkilerin kötüye gidebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Vanessa, 'ev işleri ve çocuklara bakma konusunda çiftler bu süreçte sıkıntılı zamanlar yaşayabilir. Aynı zamanda mevcut işlerini yürütürken birbirlerine tahammül konusunda zorlanabilirler. Önümüzdeki günler birçok aile için yoğun geçecek. Bu yüzden ilişkilere zarar vermemek için uygulanması gereken bazı ipuçları var' diyor.
BİRBİRİNİZİ EŞİT GÖRÜN
Birbirinize eşit olarak saygı duymak hayati önem taşımaktadır. Her zaman bunu hatırlamak gerekiyor. Bir tarafın yükü ağırsa hafifletmeye çalışın. Yemeği beraber yapın, çocukların bakımlarını beraber üstlenin, temizliği birlikte yapın.
ÇOCUKLARI SÜREKLİ EĞLENDİREMEZSİNİZ
Ebeveynlerin çoğu evde sıkılan çocukları için sürekli bir eğlence baskısı altına girebilir. Ancak Vanessa, çocukların kendilerini eğlendireceklerini hatırlamanın önemli olduğunu söylüyor. “Çocuklarınızın gündemi size dikte etmesine izin vermeyin” diyor. “Siz ebeveynsiniz. Onlar çocuk. ”
BİBİRİNİZE KARŞI NAZİK OLUN
İster evde çalışan bir ebeveyn olun, ister geçici bir ofis alanı paylaşmak zorunda olun, evden çalışma, evdeki herkes için büyük bir değişimdir. İş stresi nedeniyle zaman zaman gerilebilir bunu aile üyelerinize yansıtabilirsiniz. Ancak ailenize nazik olmanız gerektiğini unutmayın. Gerekirse aynada alıştırma yapın. Normal konuştuğunuzu düşünebilirsiniz ama olmayabilirsiniz. Stres zamanlarında insanların libidoları önemli ölçüde düşebilir. Bu süreçte herkes birbirine biraz daha ölçülü davranmalı.
Sağlıklı bir aile ilişkisini ve kendi sağlığınızı korumak için, uzmanların tavsiyelerine uymak önemlidir. Vanessa şunları söylüyor: ''Eşiniz ve çocuklarınız da dahil olmak üzere diğer kişilere bu süre içinde saygıyla davranın. Unutmayın hepimiz evdeyiz ve bu süreci atlatmak zorundayız.''
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