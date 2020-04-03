Koronavirüs ilişkileri nasıl etkiliyor? 'Tahammül sınırları zorlanabilir'

Yeni tip koronavirüs salgını ilişkiler üzerinde de etkili olabilir. İngiltere'de boşanma avukatlığı yapan Vanessa Lloyd Platt, karantina durumunda evde olmak zorunda olan çiftlere, ilişkilerin kötüye gidebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Vanessa, 'ev işleri ve çocuklara bakma konusunda çiftler bu süreçte sıkıntılı zamanlar yaşayabilir. Aynı zamanda mevcut işlerini yürütürken birbirlerine tahammül konusunda zorlanabilirler. Önümüzdeki günler birçok aile için yoğun geçecek. Bu yüzden ilişkilere zarar vermemek için uygulanması gereken bazı ipuçları var' diyor.

BİRBİRİNİZİ EŞİT GÖRÜN

Birbirinize eşit olarak saygı duymak hayati önem taşımaktadır. Her zaman bunu hatırlamak gerekiyor. Bir tarafın yükü ağırsa hafifletmeye çalışın. Yemeği beraber yapın, çocukların bakımlarını beraber üstlenin, temizliği birlikte yapın.

ÇOCUKLARI SÜREKLİ EĞLENDİREMEZSİNİZ

Ebeveynlerin çoğu evde sıkılan çocukları için sürekli bir eğlence baskısı altına girebilir. Ancak Vanessa, çocukların kendilerini eğlendireceklerini hatırlamanın önemli olduğunu söylüyor. “Çocuklarınızın gündemi size dikte etmesine izin vermeyin” diyor. “Siz ebeveynsiniz. Onlar çocuk. ”