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Koronavirüs: İngiliz hemşire 11 hafta sonra oğlunu kucakladı

19.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de kişisel koronavirüs önlemi olarak, 11 haftadır çocuğundan ayrı kalan hemşire, oğlu George ile buluştu. Charlotte Cole isimli hemşire, buluşma sonrası duygularını "sonunda kalbim eskisi gibi atmaya başladı" diyerek açıkladı.

Koronavirüs: İngiliz hemşire 11 hafta sonra oğlunu kucakladı

İngiltere'de kişisel koronavirüs önlemi olarak, 11 haftadır çocuğundan ayrı kalan hemşire, oğlu ile buluştu.

Lancashire bölgesindeki eve gelen annesini gören George'un kapıya koştuğu anlar fotoğraf karelerine kaydedildi.

Charlotte Cole isimli hemşire, buluşma sonrası duygularını "sonunda kalbim eskisi gibi atmaya başladı" diyerek açıkladı.

Cole ve eşi, 1 Nisan'dan bu yana oğullarından ayrıydı.

30 yaşındaki hemşire, çalıştığı bakım evlerinden birinde koronavirüs tespit edilmesi sonrası eşi ile birlikte oğullarını annelerine bırakma kararı aldı.

Cole, 55 ve 65 yaşındaki anne ve babasından da tüm bu süre boyunca uzaktı.

Çift, çocuklarını pencereden de olsa görebilmek için düzenli olarak burayı ziyaret ediyordu.

Genç anne geçen Cuma günü gerçekleşen buluşmayı şöyle anlatıyor:

"Onu almaya gittik ve bize koşmaya başladı. Aşırı duygulandım. Hiç bu kadar hızlı koşmamıştı, onu kucakladım, hiç bırakmak istemedim.

"Çok inanılmaz bir andı, onu kucakladığımda sesini duydum.

"O küçük şeyleri özledim çok, sarı buklelerini…

"Gözyaşları aktı tabii.. Ağlamamaya çalıştım ama tam bir duygusal enkazdım.

"Duygusal olarak biraz fazla geldi. Ağlıyordum ama kendimi bırakmak da istemedim.

"Onu çok özledim, küçük tatlı bir çocuk George, her zaman gülüyor, her zaman bir şeylerin peşinde."

30 yaşındaki hemşire, oğluna çay yapmayı ve onu yatağa yatırmayı çok özlediğini de söylüyor:

"Hiç bu kadar uzun süreceğini beklemedim, birkaç haftada bir araya geleceğimizi düşünüyorduk.

"Hayatımda aldığım en zor ve en kolay karardı. George'u güvene almak ve riskleri sıfırlamak için doğru olan buydu."

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