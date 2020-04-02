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Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor

02.04.2020 21:00 | Son Güncelleme

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock en geç ay sonunda, her gün 100 bin koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini açıkladı. Hancock, bu süre zarfında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personelinin tamamına test yapılmasını da amaçladıklarını da ifade etti. İngiltere hükümetinin test sayısını daha hızlı artırmaması ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Koronavirüs: İngiltere en geç ay sonunda günde 100 bin test yapmayı hedefliyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ülkede en geç ay sonunda, her gün 100 bin koronavirüs testi yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Matt Hancock, bu sürede tüm Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline test yapılmasını da amaçladıklarını söyledi.

Hancock şu ana kadar ise 5 bin NHS personeline koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

İngiltere hükümetinin test sayısını daha hızlı artırmaması ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Ülkede halen günde yaklaşık 10 bin koronavirüs testi yapılıyor.

Hükümetin daha önceki hedefi bu sayıyı ay ortasına kadar günde 25 bine çıkarmaktı.

Eleştirilere yanıt veren İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastanelerde hayati önem taşıyan teçhizatlarla ilgili hiçbir sıkıntı çekilmeyeceğini vurguladı, oksijen sıkıntısı çekilmediğinin de altını çizdi.

Hancock bununla birlikte "Koronavirüsün enfeksiyon oranı 3-4 günde bir ikiye katlanıyor" dedi.

2 bin 291 kişi hayatını kaybetti

Hancock ülkede şu ana kadar 163 bin 194 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 33 bin 718 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Matt Hancock, hastalık belirtileri gösteren 12 bin 949 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 bin 921 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Bakan Hancock karantina süresinin sona ermesinin ardından İngiltere'de bugünkü koronavirüs basın brifingini yönetti.

'Ölüm oranının azalması birkaç hafta sürebilir'

Öte yandan İngiltere'de NHS Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede koronavirüsten ölenlerin oranının azalmasının "birkaç hafta" sürebileceğini vurguladı.

Ülkede toplu taşıma kullanımının azaldığını belirten Prof. Stephen Powis, özel araç kullanımının da azalması gerektiğini söyledi.

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