HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: İngiltere hükümeti karantinadan muaf ülkeler listesini nasıl hazırlıyor?

Koronavirüs: İngiltere hükümeti karantinadan muaf ülkeler listesini nasıl hazırlıyor?

20.08.2020 14:41 | Son Güncelleme

İngiltere'de, dönüşte 14 gün karantina uygulamasından muaf tutulan ülkeler listesinden son olarak Hırvatistan'ın da çıkartılabileceği belirtiliyor. Peki, İngiliz hükümeti Türkiye'nin de bulunduğu, seyahat koridoru listesi adı da verilen karantinadan muaf ülkeleri neye göre belirliyor?

Koronavirüs: İngiltere hükümeti karantinadan muaf ülkeler listesini nasıl hazırlıyor?

İngiltere'de, ülkeye edönüşte 14 gün karantina uygulamasından muaf tutulan ülkeler listesinden son olarak Hırvatistan'ın da çıkartılabileceği belirtiliyor.

Peki, İngiliz hükümeti Türkiye'nin de bulunduğu, "seyahat koridoru listesi" adı da verilen karantinadan muaf ülkeleri neye göre belirliyor?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps BBC'ye yaptığı açıklamada, bir ülkenin seyahat koridoru listesinden 7 gün boyunca koronavirüs vaka sayısının 100 binde 20'yi aşması durumunda çıkartıldığını söyledi.

İngiliz hükümeti, bunun için Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerini kullanıyor.

Seyahat danışmanlığı şirketi PC Agency'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Charles, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'de söz konusu oranın 100 bin kişide 11,2 olduğunu söyledi. İngiltere'de ise bu oran şu anda 11.

Kabine bugün toplanıp yeni verilere göre listeyi güncelleyecek. Dolayısıyla, bu hafta Türkiye'nin listeden çıkartılması beklenmiyor.

Listeden çıkartılacağı belirtilen Hırvatistan'da ise dün Hırvat Futbol Ligi şampiyonu Dinamo Zagreb'in bir oyuncusunun da bulunduğu 219 pozikif vaka belirlendi.

Ülkedeki 14 günlük toplam vaka sayısı ise 37,7. İngiltere'de ise bu oran 21.

İngiltere hükümeti geçtiğimiz haftalarda, İspanya, Fransa ve Malta'yı listeden çıkartmış ve bu ülkeden geri dönen İngiliz vatandaşlarına, 14 günlük karantina şartı getirilmişti.

Karantina uygulaması

İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı.

İlk listede, Portekiz dışındaki birçok Avrupa ülkesi bulunuyordu, ancak hükümet koronavirüs vaka sayıları artarsa listenin daraltılabileceği uyarısı yapmıştı.

Karantina uygulamasının geri getirildiği ülkeler şöyle;

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Kolombiya’da 'muzla' soygun girişimiKolombiya’da 'muzla' soygun girişimi
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
İzmir'de bir kadın vücudunda cam kesileriyle ölü bulundu
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
Fenerbahçe'den Nwakaeme bombası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası 'tanrı' ilan edildi
Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu
İran BAE gemisini alıkoydu!
İran o gemiyi alıkoydu!
Kolombiya’da muzla soygun girişimi
Kolombiya’da 'muzla' soygun girişimi
Yunanistan: İki medeni komşu olarak konuşalım
Yunanistan: İki medeni komşu olarak konuşalım
Litvanya, Lukaşenko’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Litvanya, Lukaşenko’yu ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti
Zelenskiy Türk şirketinin yaptığı köprü inşaatını gezdi, 'selfie' çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.