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Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede

05.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliğin'nin (SMMT) verilerine göre ülke genelinde Nisan ayında sadece 4 bin yeni araç, plaka başvurusu yaptı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir düşüşü ifade ediyor. Geçen yıl Nisan ayında 161 bin 64 yeni araç kaydı yapılmıştı.

Koronavirüs: İngiltere'de otomobil satışları 1946'dan bu yana en düşük seviyede

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle otomobil satışları, 1946'dan bu yana en düşük seviyeye inerek durma noktasına geldi.

Otomobil Üreticileri ve Satıcıları Birliğin'nin (SMMT) verilerine göre ülke genelinde Nisan ayında sadece 4 bin yeni araç, plaka başvurusu yaptı.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir düşüşü ifade ediyor.

Geçen yıl Nisan ayında 161 bin 64 yeni araç kaydı yapılmıştı.

Arabaların çoğunu şirketler aldı

Salgında tüm iş yerleri gibi otomobil bayileri de kapanmıştı.

Bu araçların yüzde 70'inin şirketler tarafından satın alındığı ve çoğunun salgından öncesi sipariş edildiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu yıl toplam 1 milyon 680 bin araç kaydının yapılmasının beklendiğini söylüyor. Geçen yıl bu sayı 2,3 milyondu.

Otomobil fabrikaları çalışanları bu hafta işbaşı yapmaya başlayacak. Ancak fabrikaların tam kapasite üretime geçmesinin zaman alacağı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını, otomotiv sektöründe satışların düştüğü ve dizel araçlara talebin azaldığı bir döneme rastladı.

BBC Ekonomi Muhabiri Theo Leggett, birçok kişinin salgında işini kaybettiği bir dönemde arabalarını satmakta zorlanacak firmaların, satışlarını canlandırmak için iddialı kampanyalar başlatmasının beklendiğini söylüyor.

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