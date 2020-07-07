Koronavirüs: İspanya'da yapılan bir araştırma sürü bağışıklığı tezini çürüttü

"Ne etik ne de uygulanabilir bir yöntem"

Avrupa Hastalık Kontrolü Merkezi ise CNN'e 61 binden fazla katılımcıyla yapılan bu araştırmanın kanda virüslere, bakterilere ve parazitlere karşı antikor geliştirilip geliştirilmediğini araştıran seroloji alanına dair koronavirüsle ilgili Avrupa'da yapılan en büyük araştırma olduğunu aktardı.

11 Haziran'da Lancet dergisinde İsviçre'de 2 bin 766 kişi ile yapılan bir araştırmaya dair yayımlanan makalede de benzer sonuçlar elde edilmişti.

İspanya'da yapılan araştırmaya dair Lancet dergisinde yayımlanan yorum bölümünde bilim insanları, ABD ve Çin'de yapılan benzer araştırmaların da koronavirüsün yayılımının geniş olduğu yerlerde bile nüfusun çoğunun virüse maruz kalmadığını gösterdiğini vurguladı.

Aynı yazarlar, "Doğal enfeksiyon yoluyla sürü bağışıklığı geliştirilmesi yaklaşımı etik olmadığı gibi uygulanabilir de değil" tespitini yaptı.