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Koronavirüs - İtalya karantinaya uyandı: "Artık tüm İtalya kapalı"

25.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

İtalya güne, koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve bu tedbirlerin yarattığı şaşkınlıkla uyandı. Başbakan Conte, "İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, toplumun iyiliği için bir şeylerden vazgeçelim" dedi.

Koronavirüs - İtalya karantinaya uyandı: "Artık tüm İtalya kapalı"

İtalya güne, koronavirüsle mücadele amacıyla ülke genelinde alınan olağanüstü tedbirler ve bu tedbirlerin yarattığı şaşkınlıkla uyandı.

463 ölümle koronavirüs nedeniyle Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte tarafından dün akşam açıklanan kararname, virüsün yayılmasını kontrol altında almak amacıyla insanların hareketliliğini kısıtlamayı amaçlıyor.

60 milyonluk ülkenin tamamında bugünden itibaren uygulanacak kararname, seyahat kısıtlaması; sinema, tiyatro, müze gibi kamuya açık birçok mekanın kapatılması, toplanma yasağı, cenaze de dahil törenlerin iptali gibi gündelik hayatı derinden etkileyecek kurallar içeriyor. Ülke genelinde 3 Nisan'a kadar tüm okulların kapalı kalması, spor müsabakalarının da durdurulması öngörülüyor.

Başbakan Conte, "evden çıkmama kararnamesi" diye nitelediği yeni tedbir paketini açıklamasının ardından sosyal medyada şu mesajı yayımladı:

"İtalya'nın geleceği bizim elimizde. Hepimiz üzerimize düşeni yapalım, toplumun iyiliği için bir şeylerden vazgeçelim. Söz konusu olan sevdiklerimizin, ebeveynlerimizin, çocuklarımızın, dede ve ninelerimizin sağlığı. "Ben evde kalıyorum" kararnamesini az önce imzaladım."

https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1237145779350929410

İtalya'da hayatını kaybeden 463 kişinin yaş dağılımı . . .

Sokaklarda halka birbirlerine fazla yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Süpermarketlere akın

Başbakan'ın dün akşamki açıklamasının ardından ülke genelinde vatandaşların süpermarketlere akın ettiği haberleri gelmeye başladı. Bunun üzerine hükümet kaynaklarından İtalyan basınına yapılan açıklamalarda, yeni kuralların ihtiyaç alışverişine herhangi bir kısıtlama getirmediği vurgulandı. Haberlere göre gıda alışverişi için dışarı çıkmak gerekli ihtiyaçlar arasında sayılacak ve kısıtlamaya tabi tutulmayacak.

Kamu kurumları ve toplu taşıma araçları da şimdilik hizmet vermeye devam edecek.

Yeni tedbir paketiyle, daha önce ülkenin kuzeyindeki bölgelerde uygulanan yasak ve kısıtlamalar ülke geneline yayılacak.

Koronavirüsle mücadele amacıyla bir Avrupa ülkesinin genelinde ilk kez uygulanacak kısıtlamalar bugünkü İtalyan gazetelerinde şu manşetlerle yer aldı:

  • Corriere della Sera: Artık tüm İtalya kapalı
  • La Stampa: Coronavirüs, hükümet tüm İtalya'yı kilitledi
  • La Repubblica: Herkes evinde
  • Il Giornale: Her şey kapatılıyor
  • Il Manifesto: Herkes eve

Koronavirüs

Başbakan Conte, ülke çapında uygulanacak yeni tedbirlere, yoğun bakıma alınan ve hayatını kaybedenler başta olmak üzere vaka sayılarındaki önemli artış nedeniyle karar verildiğini söyledi.

İtalya'da koronavirüs verileri her akşam yapılan basın toplantısıyla açıklanıyor. Dün akşamki açıklamaya göre, ülkede ilk ölümün kaydedildiği 21 Şubat'tan bu yana toplam can kaybı 463'e ulaştı.

İtalya'da düne kadar 53 bin 826 kişiye koronavirüs testi yapıldı, bunlardan 9 bin 172'si pozitif çıktı. Bunların 724'ü tedavi sonrası iyileşti. Halen pozitif olan 7 bin 985 kişiden 733'ü ise yoğun bakımda.

İtalyan basınındaki haberlere göre ülkede özellikle virüsün en yaygın olduğu bölgelerde hastanelerin yoğun bakım kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle olağan koşullarda kurtarılabilecek kişiler de hayatını kaybedebiliyor.

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