Koronavirüs karantinasından duyurdu: İlaç bile vermiyorlar

Karantinadan fotoğraflar paylaşan kadın, yemeklerinin miktoplu, doktorların endişeli olduğunu ve gerçek sayının haberlerde aktarılandan çok daha fazla olduğunu iddia ediyor. Muying Shi, beş yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da öğretmenlik yapıyor. Yabancı dil eğitmeni olan 37 yaşındaki kadının annesi, dördüncü evre kanser. Muying Shi, bu nedenle Londra'dan anavatanı olan Çin'in Wuhan kentinde geldi. Ocak ayının başında, 63 yaşındaki hasta annesi Liping Wang'e bakmak ve onunla vedalaşmak için ülkesine gelen Shi, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da hastalığa yakalandı. Yaptırdığı test sonucunda ciğerlerinde koronavirüs tespit edilen öğretmen, şimdi karantinada. 67 yaşındaki babası Xianqing ile birlikte karantinaya alınan Muying Shi Hastane 8'de kalıyor İngiliz gazetelernden Mirror'ın iletişime geçtiği Muying Shi, gazeteye verdiği kısa röportajda çok korktuğunu söyledi. Karantina ortamı ile bilgi veren genç öğretmen, sözcüklerini dikkatle seçmeye çalıştı ve konuşurken sesi titredi. Ağlamaklı bir şekilde odayı iki yaşlı insanla paylaştığını ve karantina odasında toplam üç kişi kaldıklarını söyledi.

Yaşlılardan birinin oksijen tankı içerisinde olduğunu ve ancak bu şekilde nefes alabildiğini aktardı. Annesinin kilometrelerce uzakta farklı bir hastanede kalın bağırsak kanseri tedavisi gördüğünü anlatan öğretmen, sayılı günleri kalan annesiyle görüşememekten ötürü çok üzgün olduğunu söyledi. Muying yaptığı açıklama, "Kimse virüs hakkında gerçekten bir şey bilmiyor, kimse emin değil. Durum böyle olunca uygun bir tedavi bulmak da mümkün değil." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Babama ve bana antibiyotik ve ağrı kesici veriliyor. Bunlarla nasıl iyileşeceğiz. Bu hastalığın tedavi yok." Muying Shi, karantina altındaki hastalara karşı nasıl bir tutum izlendiğini ise şöyle anlattı: "Bazı hastalara ilaç bile verilmiyor. Duvarlardan doktorlara bağıran hastaların seslerini duyuyoruz." Sağlık görevlilerin de endişeli olduğunu aktaran kadın, "Doktorlar ve hemşireler her zaman koruyucu kıyafetler giyiyorlar. Ama yine de çok gergin olduklarını görebiliyorsunuz" dedi. Karantinada kendilerine verilen yemeklerle ilgili spekülasyonlar yapıldığını anlatan kadın, "Yemeklerimizi getiren hasta bakıcılar, yemeklerin bile mikroplu olduğunu söylüyor" dedi.

Hastanede 100 kadar hastanın, koronavirüs bulaşmış olma ihtimaline karşı tedavi ve gözlem altında tutulduğunu söyleyen Muying Shi, "Annem ve babam için dayanmaya çalışıyorum ama bize kimse doğru dürüst bilgi vermiyor." dedi. Shi, "Burada oturmuş annemi kaybetmek üzere olduğum gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyorum. Bir yandan da babamı bu virüs yüzünden kaybetmek istemiyorum" dedi. Kuzey Londra'nın Colindale bölgesinde bir özel okulda çalışmakta olan Shi, Çin'e 10 Ocak'ta geldiğini söyledi. Ülkesine gelirken annesinin kendisine "zatürre gibi" bir hastalığın yayılmakta olduğunu ancak Çin hükümetinin hastalığa gereken önemi vermediğini söylediğini aktardı. Doktorların ancak geçen hafta hastalarla özel olarak ilgilenmeye başladığını ve hasta yakınlarına maske takmaları gerektiğini söylediğini aktaran Shi, bir gün koruyucu kıyafetler içerisinde bir adamın annesinin kaldığı odaya geldiğini ve onu yarım saat içinde farklı bir odaya almaları gerektiğini söylediğini anlattı. O zaman kendisine açıklama yapılmadığı için ne olduğunu anlamayan Shi, şimdiyle gelecek koronavirüs hastalarına yer açmaya çalıştıklarını anladığını söylüyor.