Koronavirüs kaygısı idrar sorunlarını artırabilir

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) insanların yaşadığı stresi ve kaygı düzeyini olumsuz yönde etkiledi. Yaşanılan bu stresli günlerde özellikle kaygı problemlerine ve panik atak durumlarına daha sık rastladıklarını ifade eden Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Kaygı ve stres mesanenin bazı işlevsel hastalıklarını da arttırabiliyor. Örneğin, aşırı aktif mesane nedeniyle, ani sıkışma hissi, sık idrar ve bazen sıkışma tipi idrar kaçırma yaşayan hastalarımızda bu yakınmalar artabiliyor. Bu kaygının etkilediği bir diğer hastalık ise mesane ağrısı sendromu / interstisyel sistit kompleksi. Kaygı durumundan dolayı mesane ağrısının şiddeti artabiliyor. Özetle, bu tür mesane hastalıkları bizim kaygı durumumuzdan etkilenebiliyor. Hastalarımıza kaygı düzeylerini azaltmaları için evde kaliteli zaman geçirmelerini, mümkün olduğu kadar spor yapmalarını, imkân varsa önlemlerimizi alarak dışarıda açık havada yürüyüş yapmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

Geceleri yaşanan idrar kaçırmanın sıklıkla çocuklarda görülen bir durum olmakla birlikte, çok seyrek olarak erişkinlerde de görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan, “Bunu her türlü stresin ve uyku bozukluğunun arttırdığını gözlemlerimizin sonucunda söyleyebiliriz. Uykuda idrar kaçırmaya yatkın olan kişiler; çok yorgun olduklarında, stresli olduklarında bu problemi daha sık yaşarlar. Günümüzde yaşadığımız kaygı durumları da gece idrar kaçırmayı arttırabilir. Veya gece idrara daha sık çıkmaya yol açabilir.” açıklamasında bulundu.