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Koronavirüs kaygısıyla başa çıkılabilir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs kaygısı dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratabiliyor. Koronavirüsün kişiyi ve yakınlarını tehdit ediyor oluşu kaygı ve stres duygularını beraberinde getiriyor. Peki bu psikoloji ile baş etmek için ne yapmak gerekiyor? Liv Hospital Ulus Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat korona virüs kaygısıyla baş etmenin yollarını anlattı.

Koronavirüs kaygısıyla başa çıkılabilir mi?

Yaşadığımız korku ve stres aslında ilk kez başımıza gelen olağanüstü bir duruma verdiğimiz olağan bir tepkidir. Yaşanan tehlike anında ortaya çıkan korku ve kaygı, aslında bizi tehlikeden kurtarma yollarını arayıp bulmamıza ve zamanında eyleme geçmemize yarar. Yaşadığımız salgında olduğu gibi dışarıdan gelen tehdit karşısında kontrolün elimizde olmaması, geleceği öngörememe gibi belirsizlik durumları, bizi savunmasız bırakarak yüksek kaygının ortaya çıkmasına sebep olan psikolojik nedenlerdir.

KORONA KAYGISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN 10 ÖNERİ

  • Kirli/güvenilir olmayan bilgilerden uzak durun. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü bilgilendirmelerini referans alın.

  • Koronavirüs’ten korunma yöntemlerini bilimsel ve güvenilir kaynaklardan öğrenin ve bunları uygulamaya çalışın.

  • İçinde bulunduğumuz sürecin ve duyguların normal ve geçici olduğunu kabul edin, olumsuz duygularınızı anlayın ve kendinize zaman verin.

  • Kaliteli uyku uyumaya ve beslenmeye özen gösterin. Bol meyve, sebze tüketmek, su içmek, evde üretilen yiyecekleri tüketmek ve sigarayı bırakmak hastalıktan koruyucu etki sağlayacaktır.

  • Yeni koşullarınıza uygun olarak, günü planlayın, yeni rutinler oluşturun, uyumu kolaylaştırıcı düzenlemeler yapın. Günlük planlar, zaman yönetimi, öz bakıma özen gösterme gibi.

  • Sosyal çevrenizle iletişimde kalın. Sevdiklerimizden uzak kalmak, onlara dokunamamak kendinizi yalnız ve üzgün hissettirebilir. Görüntülü arama metotları ile yapılan sohbetler aynı etkiyi vermese de aranızdaki bağın kuvvetini hissetmeniz açısından iyi bir araçtır.

  • Ailenizle korkularınızı paylaştığınız aile sohbetleri gerçekleştirin. Bu paylaşım korkunun azalmasına yarayacaktır.

  • Nefes egzersizleri yapın.

  • Olumsuz duyguları azaltmanın en iyi yollarından biri olan bedeninizi hareket ettirdiğiniz egzersizleri (Yoga, pilates, kültür fizik hareketleri vb) yapın.

  • Tüm bu başa çıkma yöntemlerine rağmen hala kaygınızı yönetemediğinizi düşünüyorsanız, hızlı bir şekilde ruh sağlığı alanında uzman kişilerden destek almalı ve yardım talep etmelisiniz.

    • AŞIRI STRESTE NELER ORTAYA ÇIKABİLİR?

    • Kişi kendi ve sevdiklerinin sağlığı hakkında korku ve kaygı

    • Keyifsizlik, bıkkınlık, yorgunluk

    • Aktivitelere karşı ilgisizlik

    • Uyku ya da yeme düzeninde artma/azalma

    • Konsantrasyon ve dikkati toplamada güçlük

    • Çaresizlik, huzursuzluk, hayal kırıklığı, üzüntü ve öfke gibi duyguların ortaya çıkması

    • Duygusal hassasiyet

    • Sosyal ilişkilerden uzaklaşma

    • Alkol, tütün veya diğer ilaçların kullanımında artma
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    Anahtar Kelimeler:
    koronavirüs Kaygı stres psikoloji

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