Koronavirüs kaygısıyla başa çıkılabilir mi?

Yaşadığımız korku ve stres aslında ilk kez başımıza gelen olağanüstü bir duruma verdiğimiz olağan bir tepkidir. Yaşanan tehlike anında ortaya çıkan korku ve kaygı, aslında bizi tehlikeden kurtarma yollarını arayıp bulmamıza ve zamanında eyleme geçmemize yarar. Yaşadığımız salgında olduğu gibi dışarıdan gelen tehdit karşısında kontrolün elimizde olmaması, geleceği öngörememe gibi belirsizlik durumları, bizi savunmasız bırakarak yüksek kaygının ortaya çıkmasına sebep olan psikolojik nedenlerdir.

KORONA KAYGISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN 10 ÖNERİ