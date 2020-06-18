Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir

ÇYangzhou Üniversitesi'nde bilgisayar modellemesinin kullanıldığı araştırmaya göre sifon çekildikten sonra klozetten çıkan zerrecikler, yer seviyesinden 91 santimetre kadar yükseğe çıkabiliyor.

Uzmanlar, sifonu klozet kapağı kapalıyken çekmenin bunu önleyeceğini söylüyor.

Koronavirüs öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle veya bu zerreciklerin bulaştığı nesnelere temas yoluyla yayılıyor.

Koronavirüs hastalarının dışkılarında da virüs olabileceği belirtiliyor. Fakat bunun hastalık bulaştırıp bulaştırmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya genelinde insanların hastalığa nasıl yakalandığını tespit etmek için kanalizasyon ve atık sular üzerinde de birçok araştırma yapılıyor.

Diğer virüsler, hijyenik olmayan tuvaletlerde dışkı-ağız yoluyla bulaşabiliyor.

Araştırmanın sonuçları 'Physics of Fluids' adlı bilim dergisinde yayımlandı.

'ZERRECİKLER HAVADA ASILI KALIYOR'

Uzmanlara göre, sifon çekildikten sonra su klozetin yanlarına çarpıyor, türbülans sonucu zerrecikler oluşuyor. Araştırma heyetinin başkanı Ji-ŞiangWang'a göre bu zerrecikler havada bir dakikadan daha uzun bir süre asılı kalabiliyor.