HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Trump'tan yeni video mesaj

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Trump'tan yeni video mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 02:13 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Trump açıklamasında, "Beni bir an önce geri getirebilmek için çok çalışıyoruz. Geri dönmem gerekiyor. Çünkü Amerika'yı 'yeniden harika' yapmamız gerekiyor hala." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Trump'tan yeni video mesaj

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önceki gün hastaneye sevk edilen ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı yeni videoda 'daha iyi hissettiğini, gelecek birkaç günün gerçek test olacağını' dile getirdi.

Trump'ın videodaki açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok daha iyi hissediyorum. Beni bir an önce geri getirebilmek için çok çalışıyoruz. Geri dönmem gerekiyor. Çünkü Amerika'yı 'yeniden harika' yapmamız gerekiyor hala. Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz. Fakat hala atılması gereken adımlar var. Bu işi bitirmek zorundayız.

Yakın zamanda geri döneceğimi düşünüyorum. Seçim kampanyasını tıpkı başladığımız şekilde olduğu gibi bitirmek zorundayım. Elde ettiğimiz bazı sayılar var, bunlarla gurur duyuyoruz. Fakat bu, başa gelen bir olay, ki dünyada milyonlarca kişinin başına geldi. Ben onlar için mücadele ediyorum.

Yalnızca ABD’de değil, tüm dünyadakiler için mücadele ediyorum. Koronavirüs, ya da adına ne derseniz, bunu yeneceğiz. Birçok şey yaşandı.

AYRINTILAR GELECEK...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haberSinem Çalhanoğlu-Hakan Çalhanoğlu çiftinden müjdeli haber
İznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardıİznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
Bakan Koca son durumu açıkladı! İşte 3 Ekim koronavirüs tablosu ve yeni hasta sayısı
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'
Hastaneye kaldırılan Trump'tan flaş açıklama
Hastaneye kaldırılan Trump'tan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Evde çıkan yangında minik Yakup Sabri yanarak can verdi
Korkunç olay! Minik Yakup Sabri yanarak can verdi
İznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
İznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
Karabük'te polis, oto hırsızını önünü keserek yakaladı
Karabük'te polis, oto hırsızını önünü keserek yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Fırıncı için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da engelli kızıyla yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.