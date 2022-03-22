Koronavirüs pandemisinin yeni sorunu! Online seks işçileri çalıntı görsellerinin peşine düştü

İçişleri Bakanlığı'nın fonlarıyla hizmet veren yardım hattı, cinsel içerikli görselleri izinsiz internete sızdırılan kişilere hukuki destek sağlıyor. Yardım hattında çalışan Kate Worthington, özellikle pandemi sırasında OnlyFans sitesinde hesap açan kadınlardan kendilerine çok sayıda başvuru geldiğini söyledi. Kate Worthington, işten çıkarılmış, faturalarını ödeyemeyen birçok kişinin pandemi sırasında çareyi para karşılığında cinsel görseller paylaşmakta bulduğunu belirtiyor.

Worthington, "OnlyFans'teki görselleri keşfedip o kişinin eski okul arkadaşlarına ya da doğup büyüdüğü mahalledeki insanlara sızdıranlar var. Bu vakalarda art niyetli kişiler, tanıdıkları bir insanı küçük düşürmeye çalışıyor. Bir de OnlyFans'e üye olup ücreti neyse ödeyen ve ekran görüntülerinin kopyalarını başka sitelerde yayınlayanlar var. Bu biraz daha farklı bir durum." dedi.

PANDEMİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

OnlyFans, koronavirüs sırasında kullanıcı sayısının kayda değer biçimde arttığını ve dünya çapında iki milyonu aşkın kişinin sitede içerik yaratıcısı olduğunu açıkladı. İngiltere'de bir kişiyi küçük düşürmek amacıyla cinsel içerikli video ve fotoğraflarının izinsiz paylaşılması - diğer adıyla, intikam pornosu - 2015'ten bu yana cezai yaptırımı olan bir suç sayılıyor.

Ancak Kate Worthington, seks işçiliği yapanların görselleri çalınırsa, bu yasanın yetersiz kalabildiğini söylüyor. Yasada geçen 'özel cinsel görseller' ibaresinin kısıtlayıcı olduğunu belirten Kate Worthington, OnlyFans gibi sitelere içerik koyan bir kişi özel görüntülerini kamusal alanda paylaştığı için yasa kapsamı dışında tutulabildiğini kaydediyor.

AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

30 yaşındaki Florence Bark, reklamcılık ve video yapımcılığından el ettiği gelir karantina döneminde kesilince, 2020'nin başında OnlyFans'e içerik koymaya başladı. BBC'nin sorularını yanıtlayan Florence, şu an ana gelir kaynağının OnlyFans olduğunu ve ayda 2000 sterlinin üzerinde para kazandığını belirtti.

Florence koyduğu içeriğin izinsiz çalındığına şahit olanlardan. OnlyFans'te yayınladığı fotoğrafların diğer sitelere sızdırıldığını söyleyen Florence, " Pornografik değil. İmalı, erotik fotoğraflar koyuyorum fakat genital bölgemi göstermeden. OnlyFans bu konuda bana çok yardımcı oldu, diğer yerlerdeki görselleri kaldırttılar” dedi.

Florence, kimliğini saklamadan bu işi yapıyor. Görsellerin sızdırılması, onun için daha ziyade mesleki bir sorundan ibaret. Kate Worthington, çalıştıkları ikinci bir işin ya da aile fertlerinin haberi olmadan OnlyFans'e içerik koyan kişilerin ise çok daha büyük risk altına girdiğini hatırlatıyor. Bu nedenle internette seks işçiliğine girmek isteyenlere verdiği öğüt, bu işin olası sonuçlarını iyice düşünüp taşınmadan karar vermemeleri.

TELİF HAKLARI HATIRLATILDI

OnlyFans, yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef ekran görüntülerinin kopyalanmasının ya da kaydedilmesinin önüne geçmemiz imkansız. Fakat şunu hatırlatmak isteriz ki; kullanıcılarımız, Hizmet Koşulları'na uyacaklarını taahhüt ediyor. İçerik sağlayıcılar sitede yayınlananların haklarına sahip ve kullanıcılarımız uluslararası telif hakkı yasaları çerçevesinde davranmakla yükümlü" dedi.

Only Fans, çalıntı bir içerik söz konusu ise kendilerine bildirilmesini ve en kısa sürede kaldırılması için harekete geçeceklerini belirtiyor.



