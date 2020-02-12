Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu evinde 50 km koştu

Çin'in Hangzhou kentinde koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan bir maratoncu evinde antrenman için yaptığı "parkurda" 50 kilometre koştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, iki masa arasında 6.250 kez koşan Pan Şancu adlı amatör maratoncu, "Evde daha fazla oturmaya dayanamadım" dedi.

Pan, iddiasını kanıtlamak için geçen hafta Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından Weibo'da koşunun video ve fotoğraflarını yayımladı.

Pan sekiz metrelik "parkur"da yaptığı koşuyu 4 saat 48 dakika 44 saniyede koştuğunu söyledi.